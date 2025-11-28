"Авито Недвижимость" подвела итоги октября 2025 года на российском ипотечном рынке

Технологическая платформа "Авито Недвижимость" подвела итоги октября 2025 года на ипотечном рынке в России. По данным Роскадастра, на первичном рынке доля сделок с использованием кредитного инструмента составила 68% (+3 п. п. к сентябрю и +17 п. п. к январю). Такая динамика связана с постепенным снижением ключевой ставки, из-за чего ипотека стала доступнее, а проценты по вкладам ниже. Вероятно, это привело к оттоку средств с депозитов и использованию их в качестве первоначального взноса для покупки жилья. Также росту сделок способствовало анонсирование решения властей ограничить возможности использования Семейной ипотеки с февраля следующего года: родители ребенка до 6 лет смогут покупать только один объект с применением льготной ставки (сейчас это может сделать каждый из супругов и при использовании определенной схемы купить два объекта).

По-прежнему основным драйвером продаж на первичном рынке являются льготные субсидируемые государством программы (Дальневосточная и арктическая ипотека, Семейная ипотека), а в топ-5 регионов по доле сделок с ипотекой по итогам месяца вошли Тыва (93% сделок), Кабардино-Балкария (92%), Адыгея (89%), Мурманская и Кемеровская области (по 86%). Среди столичных агломераций наибольшая доля сделок с ипотекой на первичном рынке в октябре 2025 года наблюдалась в Московской области (69%, +2 п. п. за месяц), Москве (66%, +2 п. п. за месяц), Ленинградской области (60%, за месяц доля не изменилась) и Санкт-Петербурге (55%, +1 п. п. за месяц).

"Количество расчетов по условиям в ипотечном сервисе "Авито Недвижимости" в октябре продолжает расти, прибавив 7% за месяц как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек. Это произошло, несмотря на то что последнее снижение ставки ЦБ РФ не привело к корректировке ставок предложений по рыночной ипотеке от банков. В то же время количество отправленных в банки заявок по объектам первичного рынка и число одобрений выросли ещё сильнее, на 11% за месяц. Активизация, вероятно, связана в том числе с предстоящими изменениями в правилах выдачи Семейной ипотеки: с 1 февраля супруги должны будут обязательно выступать созаемщиками, поэтому смогут взять льготный кредит только на один объект", — комментирует Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито.

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам октября 2025 года составила 29% (+5 п. п. за месяц, +15 п. п. к январю). Регионами-лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Ямало-Ненецкий АО (50%), Ханты-Мансийский АО (44%) и Архангельская область (44%): в них действует программы Дальневосточной и арктической ипотеки. Среди столичных агломераций наибольшая доля была отмечена в Московской (30%, +5 п. п. за месяц) и Ленинградской областях (28%, +4 п. п. за месяц). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце совершили 26% сделок (+4 п. п.), в Москве — 23% (+4 п. п.).