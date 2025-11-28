16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Авито Недвижимость" подвела итоги октября 2025 года на российском ипотечном рынке

В России доля сделок с ипотекой по итогам октября достигла 68% на первичном и 29% на вторичном рынках. При этом количество одобрений от банков на объекты в новостройках в ипотечном сервисе "Авито Недвижимости" увеличилось на 11% за месяц, а количество отправленных заявок — на 7%.

Технологическая платформа "Авито Недвижимость" подвела итоги октября 2025 года на ипотечном рынке в России. По данным Роскадастра, на первичном рынке доля сделок с использованием кредитного инструмента составила 68% (+3 п. п. к сентябрю и +17 п. п. к январю). Такая динамика связана с постепенным снижением ключевой ставки, из-за чего ипотека стала доступнее, а проценты по вкладам ниже. Вероятно, это привело к оттоку средств с депозитов и использованию их в качестве первоначального взноса для покупки жилья. Также росту сделок способствовало анонсирование решения властей ограничить возможности использования Семейной ипотеки с февраля следующего года: родители ребенка до 6 лет смогут покупать только один объект с применением льготной ставки (сейчас это может сделать каждый из супругов и при использовании определенной схемы купить два объекта).

По-прежнему основным драйвером продаж на первичном рынке являются льготные субсидируемые государством программы (Дальневосточная и арктическая ипотека, Семейная ипотека), а в топ-5 регионов по доле сделок с ипотекой по итогам месяца вошли Тыва (93% сделок), Кабардино-Балкария (92%), Адыгея (89%), Мурманская и Кемеровская области (по 86%). Среди столичных агломераций наибольшая доля сделок с ипотекой на первичном рынке в октябре 2025 года наблюдалась в Московской области (69%, +2 п. п. за месяц), Москве (66%, +2 п. п. за месяц), Ленинградской области (60%, за месяц доля не изменилась) и Санкт-Петербурге (55%, +1 п. п. за месяц).

"Количество расчетов по условиям в ипотечном сервисе "Авито Недвижимости" в октябре продолжает расти, прибавив 7% за месяц как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек. Это произошло, несмотря на то что последнее снижение ставки ЦБ РФ не привело к корректировке ставок предложений по рыночной ипотеке от банков. В то же время количество отправленных в банки заявок по объектам первичного рынка и число одобрений выросли ещё сильнее, на 11% за месяц. Активизация, вероятно, связана в том числе с предстоящими изменениями в правилах выдачи Семейной ипотеки: с 1 февраля супруги должны будут обязательно выступать созаемщиками, поэтому смогут взять льготный кредит только на один объект", — комментирует Артур Ахметов, руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито.

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам октября 2025 года составила 29% (+5 п. п. за месяц, +15 п. п. к январю). Регионами-лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Ямало-Ненецкий АО (50%), Ханты-Мансийский АО (44%) и Архангельская область (44%): в них действует программы Дальневосточной и арктической ипотеки. Среди столичных агломераций наибольшая доля была отмечена в Московской (30%, +5 п. п. за месяц) и Ленинградской областях (28%, +4 п. п. за месяц). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце совершили 26% сделок (+4 п. п.), в Москве — 23% (+4 п. п.).

Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в России 30 ноября, "Ростелеком", книжный сервис "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" выяснили у пользователей, какими качествами, по их мнению, должна обладать идеальная мама. В опросе приняли участие более 800 респондентов.

Лёха, без тебя так плохо: создатели сериала "Ландыши" не раскрывают интригу с главным героем во втором сезоне

Первый сезон истории любви наследницы миллиардера Кати (Ника Здорик) и простого офицера Лехи (Сергей Городничий) стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца миллионов зрителей. С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в январе 2025-го <a href="https://wink.ru/series/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Такая нежная любовь"</a> (18+) набрал более 100 миллионов просмотров и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов года.

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

