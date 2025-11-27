16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа: в растениеводстве число вакансий в 2025 году увеличилось вдвое

Читали: 12

Число вакансий для работников сельского хозяйства в России увеличилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, самая популярная вакансия — агроном. Авито Работа и селекционно-семеноводческая компания RUSEED провели совместное исследование ситуации с кадрами в российском растениеводстве в 2025 году. Аналитики изучили спрос и предложение на рынке, составили картину востребованных профессий, условий труда и необходимых работодателям навыков кандидатов.

В первом полугодии 2025 года количество вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось на 24% год к году. Среднее зарплатное предложение увеличилось на 16% до 72 тыс. руб/мес. В топ округов с наибольшей динамикой прироста этого показателя вошли ПФО (+24%), СЗФО (+21%), ЮФО (+16%) и СКФО (+16%).

Активнее всего в отрасли стали искать агрономов — число вакансий на сервисе для них выросло на 35% год к году, при этом среднее зарплатное предложение достигло 100 тыс. руб/мес (для специалистов базовой квалификации). Диапазон зарплатных предложений на данной позиции составляет от 60 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от региона и квалификации. Больше всего работодатели готовы платить узким специалистам, например, агрономам в сфере семеноводства, которые имеют навыки работы с программами и онлайн-платформами. Цифровые компетенции все чаще являются обязательными для кандидатов.

Аналитики отмечают, что рост спроса на агрономов обусловлен расширением сельхозпроизводства, внедрением новых технологий и необходимостью повышения урожайности. Работодатели активно конкурируют за кадры, увеличивая зарплаты. Так, в Сибирском федеральном округе среднее зарплатное предложение для агрономов выросло на 50%, на Урале — на 48%, в Южном федеральном округе — на 22%.

Востребованными остаются и офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, менеджеры по продажам, маркетологи. По этим вакансиям также отмечается рост предлагаемой оплаты по сравнению с предыдущим годом. Среднее зарплатное предложение для менеджера по продажам в растениеводстве на Авито Работе составляет 90 тыс. рублей, логиста — 83 тыс. рублей.

Кадровый вызов в отрасли решают за счет расширения границ найма и гибкой системы привлечения специалистов всех возрастов. В исследуемый период на 45% увеличилось число вакансий агрономов для студентов с различными вариантами занятости. Наибольший рост средних зарплатных предложений для них отмечается в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Все чаще работодателей интересуют кандидаты с цифровыми компетенциями, которые умеют работать с программами и платформами, в том числе использующими искусственный интеллект. Это следствие цифровизации отрасли, в частности, внедрения технологий точного земледелия и машинного зрения в селекционный и семеноводческий процессы.

По данным опроса работодателей отрасли, востребованными также являются научные и исследовательские кадры — ученые, исследователи в области селекции. Это специальности на стыке с фармацевтикой и биотехом, поэтому за таких специалистов идет межотраслевая конкуренция. Чтобы выиграть ее, необходимо популяризировать аграрные профессии на уровне школьников и студентов, чем активно занимаются большинство крупных работодателей отрасли.

В ходе исследования аналитики изучили также мотивацию работников агропромышленного комплекса. По данным опроса сотрудников компании RUSEED, главный мотивирующий фактор для 48% опрошенных — интерес к сельскому хозяйству в целом, для 26% — стабильный заработок, гарантии и соцпакет, для 12% — желание принести пользу стране.

"Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса, таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли", — отмечает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

"За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам, особенно в условиях дефицита. Агросектор активно модернизируется и применяет интернет вещей: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия, автоматизированные системы контроля, что повышает требования к компетенциям сотрудников. Наконец, стимулирует развитие отрасли и рост торговли сельхозпродукцией с дружественными странами", — комментирует управляющий директор "Авито Работа" Антон Уваров.

Версия для печати

В России и мире

Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

Культура и стиль

Лёха, без тебя так плохо: создатели сериала "Ландыши" не раскрывают интригу с главным героем во втором сезоне

Первый сезон истории любви наследницы миллиардера Кати (Ника Здорик) и простого офицера Лехи (Сергей Городничий) стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца миллионов зрителей. С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в январе 2025-го <a href="https://wink.ru/series/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Такая нежная любовь"</a> (18+) набрал более 100 миллионов просмотров и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов года.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Люди

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она