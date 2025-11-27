Авито Работа: в растениеводстве число вакансий в 2025 году увеличилось вдвое

В первом полугодии 2025 года количество вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось на 24% год к году. Среднее зарплатное предложение увеличилось на 16% до 72 тыс. руб/мес. В топ округов с наибольшей динамикой прироста этого показателя вошли ПФО (+24%), СЗФО (+21%), ЮФО (+16%) и СКФО (+16%).

Активнее всего в отрасли стали искать агрономов — число вакансий на сервисе для них выросло на 35% год к году, при этом среднее зарплатное предложение достигло 100 тыс. руб/мес (для специалистов базовой квалификации). Диапазон зарплатных предложений на данной позиции составляет от 60 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от региона и квалификации. Больше всего работодатели готовы платить узким специалистам, например, агрономам в сфере семеноводства, которые имеют навыки работы с программами и онлайн-платформами. Цифровые компетенции все чаще являются обязательными для кандидатов.

Аналитики отмечают, что рост спроса на агрономов обусловлен расширением сельхозпроизводства, внедрением новых технологий и необходимостью повышения урожайности. Работодатели активно конкурируют за кадры, увеличивая зарплаты. Так, в Сибирском федеральном округе среднее зарплатное предложение для агрономов выросло на 50%, на Урале — на 48%, в Южном федеральном округе — на 22%.

Востребованными остаются и офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, менеджеры по продажам, маркетологи. По этим вакансиям также отмечается рост предлагаемой оплаты по сравнению с предыдущим годом. Среднее зарплатное предложение для менеджера по продажам в растениеводстве на Авито Работе составляет 90 тыс. рублей, логиста — 83 тыс. рублей.

Кадровый вызов в отрасли решают за счет расширения границ найма и гибкой системы привлечения специалистов всех возрастов. В исследуемый период на 45% увеличилось число вакансий агрономов для студентов с различными вариантами занятости. Наибольший рост средних зарплатных предложений для них отмечается в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Все чаще работодателей интересуют кандидаты с цифровыми компетенциями, которые умеют работать с программами и платформами, в том числе использующими искусственный интеллект. Это следствие цифровизации отрасли, в частности, внедрения технологий точного земледелия и машинного зрения в селекционный и семеноводческий процессы.

По данным опроса работодателей отрасли, востребованными также являются научные и исследовательские кадры — ученые, исследователи в области селекции. Это специальности на стыке с фармацевтикой и биотехом, поэтому за таких специалистов идет межотраслевая конкуренция. Чтобы выиграть ее, необходимо популяризировать аграрные профессии на уровне школьников и студентов, чем активно занимаются большинство крупных работодателей отрасли.

В ходе исследования аналитики изучили также мотивацию работников агропромышленного комплекса. По данным опроса сотрудников компании RUSEED, главный мотивирующий фактор для 48% опрошенных — интерес к сельскому хозяйству в целом, для 26% — стабильный заработок, гарантии и соцпакет, для 12% — желание принести пользу стране.

"Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса, таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли", — отмечает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

"За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам, особенно в условиях дефицита. Агросектор активно модернизируется и применяет интернет вещей: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия, автоматизированные системы контроля, что повышает требования к компетенциям сотрудников. Наконец, стимулирует развитие отрасли и рост торговли сельхозпродукцией с дружественными странами", — комментирует управляющий директор "Авито Работа" Антон Уваров.