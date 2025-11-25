На Авито появились в распродаже посуточные апартаменты и автомобили

В ноябрьской распродаже покупателям доступны новые и ресейл товары со скидками до 90%, а ряд новых топовых позиций можно будет приобрести в пределах 100 рублей. Честность скидок контролирует специальный алгоритм, который помогает избежать "накручивания" цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц.

В рамках эксклюзивной акции LADA и Авито Авто пользователи, позвонившие дилеру через объявление на платформе, получают дополнительную выгоду до 50 тыс. рублей на покупку ключевых моделей бренда: от самой доступной LADA Granta до флагманской LADA Aura, а также на коммерческие автомобили. Процесс покупки становится максимально простым и удобным: выбор нового автомобиля LADA на Авито, звонок дилеру прямо с платформы и получение своего автомобиля в салоне по специальной цене с дополнительными бонусами. Среди подарков — сигнализация с автозапуском и популярный пакет аксессуаров "ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ", включающий все необходимое для комфортной эксплуатации: от ковров и защиты картера до подкрылков с шумоизоляцией и комплекта автохимии.

Фото: пресс-служба Авито

"Согласно нашим данным, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство из них (27%) опрошенных отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Это подтверждается спросом на модель LADA Aura — в первую неделю распродажи спрос оказался выше на 70,7%, чем неделей раньше. При этом спрос на другие модели также увеличился: на LADA Largus Cross (+51,4%), LADA Vesta (+18,3%), LADA Granta (+8,1%), LADA Vesta Cross (+7,6%)", — поясняет Никита Ивахненко, руководитель бизнес-направления "Новые Авто" в Авито.

А для любителей путешествий по России и поиска новых впечатлений, впервые в "Хватамбе" представлены отели и посуточное жилье. Более 3 тыс. вариантов номеров в 600 отелях со скидками от 5–25% подойдут на любой вкус и кошелек. Забронировать посуточное жилье или понравившийся номер по приятной цене можно на любую дату, даже на новогодние праздники.

"Хватамба" — это федеральная распродажа вещей от частных и профессиональных продавцов с высоким рейтингом, которая проходит с 2024 года. В распродаже участвуют товары категорий "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи" и продавцы с высоким уровнем сервиса на "Авито". В летней кампании этого года участвовали 1.5 млн продавцов, а всего в распродаже были выставлены 30 млн товаров. По результатам прошлой "Хватамбы" россияне сэкономили 350 млн рублей.