Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Мероприятие было организовано Авито Работой и Ассоциацией работодателей внеуличного транспорта, при поддержке департамента транспорта Москвы, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие кадрового потенциала и повышения стандартов работы с персоналом в транспортной сфере.

В отборочном онлайн-этапе, который прошел на платформе дистанционного обучения, приняли участие 578 специалистов из 31 транспортной компании России. Победителем конкурса стала сотрудница Московского метрополитена — Александра Гладченко, ведущий специалист контактного центра подбора и поддержки персонала службы управления персоналом.

В финале конкурса приняли участие представители ключевых предприятий отрасли, включая Московский метрополитен, Горэлектротранс (Санкт-Петербург), Аэрофлот, Федеральную пассажирскую компанию, Октябрьскую железную дорогу, Мосгортранс, Пермьгорэлектротранс, Аэроэкспресс и другие.

Финальные испытания состояли из трех этапов, позволивших участникам продемонстрировать весь спектр профессиональных компетенций. Сначала финалисты защищали заранее подготовленные HR-проекты на актуальную тему "Удержание персонала через человекоцентричность". Затем их ждали дебаты на острые кадровые темы, где необходимо было проявить эрудицию. Завершающим конкурсным заданием стала сценическая задача, направленная на проверку коммуникабельности, стрессоустойчивости и умения правильно расставлять приоритеты в сложной ситуации.

"Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли и внедрение современных подходов в управлении персоналом напрямую влияет на качество обслуживания миллионов пассажиров. На конкурсе не только определили лучших в этой сфере, но и создали среду для обмена передовым опытом. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем инициативы, направленные на развитие столичного рынка труда", — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Один из главных активов транспортной отрасли — это компетенции и мотивация ее сотрудников. Мы отмечаем, что интерес к профессии менеджера по персоналу продолжает расти: за январь–октябрь 2025 года интерес кандидатов к профессии вырос на 27% год к году. Это значит, что роль HR-специалистов становится все более стратегической. Именно поэтому Авито Работа поддерживает подобные инициативы, которые помогают повышать профессиональное мастерство и делиться лучшими практиками", — подчеркнул Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. 

