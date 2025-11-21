16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Авто: ИИ ускорил подачу объявлений благодаря определению госномера по фото

На Авито Авто упростили процесс подачи объявления о продаже авто. Владельцу достаточно загрузить фото машины — алгоритмы распознают госномер и автоматически заполняют карточку объявления. После запуска нового механизма доля быстрых подач (до трех минут) выросла на 49%, а количество ошибок при вводе данных снизилось на 16%.

Новый функционал работает так: владелец автомобиля загружает фото, на котором виден госномер, а система считывает его, определяет VIN, находит в базе нужные характеристики и предлагает продавцу подтвердить корректность данных. При желании информацию можно отредактировать вручную. Если же по загруженному фото распознать номер не удается, пользователь может ввести его самостоятельно и продолжить создание объявления.

Ранее при заполнении карточки необходимо было указать VIN — по нему автоматически подгружались все технические характеристики машины. Затем процесс упростили: стало достаточно ввести госномер, по которому система определяла VIN и заполняла остальные данные. Теперь же этот шаг вовсе не требуется — искусственный интеллект распознает госномер прямо с фотографии автомобиля и автоматически загружает следующие характеристики машины: марка, модель, год выпуска, тип кузова, поколение, тип двигателя, привод, коробка передач, модификация.

"Мы постоянно совершенствуем путь пользователя на платформе, стремясь сделать процесс покупки и продажи автомобилей еще более простым и удобным. Для этого в том числе активно внедряем технологии искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рутинные действия. Новая функциональность распознавания госномера по фотографии — очередной шаг в этом направлении. Она позволяет сократить время создания объявления, подача объявления может занимать меньше трех минут. Это освобождает пользователя от лишних действий и повышает корректность вводимых данных, что в свою очередь повышает качество контента на платформе и делает рынок автомобилей с пробегом еще более прозрачным для покупателей", — отметил Артур Щеглов, технический директор Авито Авто.

Новый инструмент работает на базе собственных ИИ-решений Авито. В его основе — технология компьютерного зрения и каскад из трех специализированных ML-моделей. Первая модель определяет наличие номерного знака на изображении, вторая уточняет границы госномера, а третья преобразует изображение в текст. Технология учитывает реальные условия съемки: загрязнённый номер, блики, тень или нестандартный ракурс. Модели были обучены на больших массивах изображений, что позволило добиться точности распознавания до 99%. Данная технология также успешно применяется и при решении других задач пользователей, например, при распознавании повреждений автомобиля или надписей на фотографиях в объявлениях Авито.

На текущем этапе обновление доступно частным продавцам при создании объявления в мобильном приложении Авито для Android и в мобильной версии сайта, в будущем функция будет также доступна на десктопе.

Напомним, что ежемесячно на Авито Авто создается более 520 тыс. объявлений о продаже на авто с пробегом. Искусственный интеллект активно применяется в различных проектах и сервисах платформы:

  • Автомодерация: 99% объявлений проверяются автоматически;
  • Анализ звонков для дилеров: LLM-модели помогают дилерам повышать конверсию и выявлять скрытые возражения;
  • Автотека: ИИ-рекомендации на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов и интерактивная схема повреждений на базе большой языковой модели A-Vibe;
  • Авито Оценка: анализ десятков параметров автомобиля и рынка для расчёта справедливой цены.
Встречаемся в цифровом офисе: "Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга

"Ростелеком" запускает сеть цифровых офисных пространств в формате шеринга. Полностью готовые рабочие пространства, которые можно арендовать на короткий срок через специальное <a href="https://xn----itbabxcckrckmrm.xn--p1ai/download-rtk-sharing/" target="_blank">приложение для смартфона</a>. Аудитория проекта "РТК Шеринг" — бизнес с распределенными командами и компании, использующие удаленный формат работы, которые хотят повысить производительность и креативность сотрудников. "Цифровой офис" даст им возможность эффективно организовать работу своих команд без необходимости значительных инвестиций в ремонт, оснащение и управление офисом.

"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

