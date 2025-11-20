Ум и сила – что такое шахбокс, и почему это интересно?

О шахбоксе

Шахбокс как движение появился ещё в начале 2003 года, в 2020 в Санкт-Петербурге открылся первый филиал Шахбокса в России, а в 2025 году функционирует 48 центров по всей стране. Евгений Климух стал первым представителем шахбокса, и вместе с коллегами смог вывести его на глобальный уровень.

Регламент

Правила шахбокса являются смешанными с единоборствами и турнирными шахматными партиями: у игроков есть общее время за доской и на ринге — по 4.5 минуты на каждого бойца за шахматной доской и по 1.5 минуты на ринге. Количество раундов зависит от формата мероприятия, и варьируется от трех до пяти раундов. То, с чего начинают спортсмены, также отличается, но по общепринятому регламенту игроки начинают партию с шахмат, после — бокс, между сменой раунда каждый участник отдыхает минуту. Выигрыш осуществляется посредством выполнения одного из нескольких пунктов:

— Соперник был нокаутирован;

— Оппонент не имеет возможности совершить ход без потери короля (объявление мата);

— Дисквалификация или иные обстоятельства.

Кому подходит?

Шахбокс рекомендуется пробовать тем, кто хочет развиваться в новой нише спортивной индустрии. Дмитрий Смоляков, молодой шахбоксист из Казани, считает, что дисциплина развивает у спортсмена важные навыки критического мышления, а также это отличный способ поддерживать в тонусе и ум, и тело.

Есть ли в Самаре секции по шахбоксу?

В Самаре нет подобных секций и кружков, чтобы попробовать себя в роли шахбоксиста, и ближайший центр находится в Татарстане. Тем не менее Федерация Шахбокса в России ежегодно открывает 7 филиалов по всей России, поэтому велик шанс того, что скоро отделение откроется и в Самаре.