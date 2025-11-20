На Авито появился постоянный раздел для пристройства бездомных животных

Информация включает в себя советы, как подготовиться к появлению кошки или собаки из приюта дома, к чему надо быть готовым в первую очередь и почему так важно, чтобы данное решение было взвешенным и осознанным.

Также для пользователей доступен тест "Готовы ли вы взять животное из приюта?", помогающий определиться с выбором питомца. В зависимости от результатов участникам теста предлагается подборка объявлений от проверенных приютов и волонтеров или возможность поддержать благотворительные фонды, такие как "Ника", "Рэй", "Верность", "Фонд защиты городских животных".

Для удобства объявления о животных сортируются по геопозиции пользователя, что позволяет связываться с волонтерами фонда в радиусе 100 км. С марта 2025 года раздел посетили более 143 тыс. пользователей, из них 37 тыс. — прошли тест на готовность завести питомца и около 9 тыс. — начали общение с волонтерами из приютов на Авито.

Решение о создании постоянного раздела помощи безнадзорным животным основано на успешном опыте проекта, реализованного к премьере фильма "Пальма 2" Авито и кинокомпанией "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг"), сообщили в компании.