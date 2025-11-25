Авито обучит детей в "Смене" и "Орленке" безопасному поведению в интернете

16+
Технологическая платформа Авито в рамках сотрудничества с "Движением Первых" запускает серию образовательных активностей для подростков во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Орленок". Эксперты расскажут об основных правилах безопасного поведения в интернете и современных технологиях защиты пользователей. Программа проходит с 21 по 30 ноября в ВДЦ "Смена" и с 29 ноября по 4 декабря в ВДЦ "Орленок".

В основе программы — два ключевых модуля. На занятии "Фактчекинг в цифровом мире" школьники узнают, как распознать неправдивую новость или профиль в социальных сетях, а также поймут, почему так важно применять фактчекинг при совершении сделок онлайн, проверять продавца и товар. Второй модуль, "ИИ вокруг нас", посвящён искусственному интеллекту. Ребятам на реальных примерах покажут, как эта технология работает на онлайн-платформе и помогает защищать миллионы пользователей.

Особенностью программы станет проектная работа, в рамках которой участники смен разработают проект по цифровой грамотности, направленный на помощь людям в безопасном совершении онлайн-покупок. Ребята не только создадут концепцию проекта, но и подготовят сопроводительные материалы — новости, пресс-релизы и видео, что позволит им развить навыки работы с информацией и медиа.

"Интернет и цифровые платформы стали неотъемлемой частью жизни современных людей, — отмечает старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Крайне важно, чтобы подростки не только умели ими пользоваться, но и понимали основы кибербезопасности, могли критически оценивать информацию и видели за работой приложений мощные технологии. Наша программа — это вклад в будущее детей. Мы хотим в увлекательном формате показать, как важно быть осознанным пользователем, и, возможно, вдохновить кого-то из них на карьеру в сфере технологий".

Заместитель руководителя департамента по организации отдыха департамента по организации взаимодействия с федеральными органами власти "Движения Первых" Виктория Шмелева отметила, что путь любого масштабного проекта начинается с идеи. Для ее реализации необходимы ресурсы, сильный лидер и сплоченная команда. Преодоление трудностей и управление рисками — неотъемлемая часть этого пути, ведущего к созданию крупных компаний, способных менять будущее.

"Партнёры "Смен Первых" помогают нашим участникам пройти этот путь быстрее, — подчеркнула Виктория Шмелева. — Мы предлагаем им готовые алгоритмы и проверенные решения, позволяя стартовать, опираясь на опыт успешных компаний, а не с чистого листа. Например, Авито для ребят становится надёжным проводником в мир IT-профессий и цифровой безопасности. А живые встречи с потенциальными работодателями дают подросткам самое важное — уверенность в том, что их карьерные цели абсолютно достижимы".

На "классных встречах" эксперты из команды антифрода Авито поделятся с ребятами секретами своей работы. Они расскажут, как вместе работают антифрод-детективы, аналитики и IT-специалисты, как машинное обучение помогает в борьбе со злоумышленниками, и где сегодня востребованы такие уникальные профессии. Отдельная встреча для вожатых в "Орленке" познакомит молодых педагогов со сферой антифрода и подскажет, с чего можно начать карьеру в этой области, какие навыки необходимо развивать. Кроме того, у участников будет возможность задать вопросы экспертам и узнать, как можно стать частью команды Авито.

"Ростелеком" запускает сеть цифровых офисных пространств в формате шеринга. Полностью готовые рабочие пространства, которые можно арендовать на короткий срок через специальное <a href="https://xn----itbabxcckrckmrm.xn--p1ai/download-rtk-sharing/" target="_blank">приложение для смартфона</a>. Аудитория проекта "РТК Шеринг" — бизнес с распределенными командами и компании, использующие удаленный формат работы, которые хотят повысить производительность и креативность сотрудников. "Цифровой офис" даст им возможность эффективно организовать работу своих команд без необходимости значительных инвестиций в ремонт, оснащение и управление офисом.

"Ростелеком" представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах "Ростелекома", объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

