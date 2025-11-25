Авито обучит детей в "Смене" и "Орленке" безопасному поведению в интернете

В основе программы — два ключевых модуля. На занятии "Фактчекинг в цифровом мире" школьники узнают, как распознать неправдивую новость или профиль в социальных сетях, а также поймут, почему так важно применять фактчекинг при совершении сделок онлайн, проверять продавца и товар. Второй модуль, "ИИ вокруг нас", посвящён искусственному интеллекту. Ребятам на реальных примерах покажут, как эта технология работает на онлайн-платформе и помогает защищать миллионы пользователей.

Особенностью программы станет проектная работа, в рамках которой участники смен разработают проект по цифровой грамотности, направленный на помощь людям в безопасном совершении онлайн-покупок. Ребята не только создадут концепцию проекта, но и подготовят сопроводительные материалы — новости, пресс-релизы и видео, что позволит им развить навыки работы с информацией и медиа.

"Интернет и цифровые платформы стали неотъемлемой частью жизни современных людей, — отмечает старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Крайне важно, чтобы подростки не только умели ими пользоваться, но и понимали основы кибербезопасности, могли критически оценивать информацию и видели за работой приложений мощные технологии. Наша программа — это вклад в будущее детей. Мы хотим в увлекательном формате показать, как важно быть осознанным пользователем, и, возможно, вдохновить кого-то из них на карьеру в сфере технологий".

Заместитель руководителя департамента по организации отдыха департамента по организации взаимодействия с федеральными органами власти "Движения Первых" Виктория Шмелева отметила, что путь любого масштабного проекта начинается с идеи. Для ее реализации необходимы ресурсы, сильный лидер и сплоченная команда. Преодоление трудностей и управление рисками — неотъемлемая часть этого пути, ведущего к созданию крупных компаний, способных менять будущее.

"Партнёры "Смен Первых" помогают нашим участникам пройти этот путь быстрее, — подчеркнула Виктория Шмелева. — Мы предлагаем им готовые алгоритмы и проверенные решения, позволяя стартовать, опираясь на опыт успешных компаний, а не с чистого листа. Например, Авито для ребят становится надёжным проводником в мир IT-профессий и цифровой безопасности. А живые встречи с потенциальными работодателями дают подросткам самое важное — уверенность в том, что их карьерные цели абсолютно достижимы".

На "классных встречах" эксперты из команды антифрода Авито поделятся с ребятами секретами своей работы. Они расскажут, как вместе работают антифрод-детективы, аналитики и IT-специалисты, как машинное обучение помогает в борьбе со злоумышленниками, и где сегодня востребованы такие уникальные профессии. Отдельная встреча для вожатых в "Орленке" познакомит молодых педагогов со сферой антифрода и подскажет, с чего можно начать карьеру в этой области, какие навыки необходимо развивать. Кроме того, у участников будет возможность задать вопросы экспертам и узнать, как можно стать частью команды Авито.