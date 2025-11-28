Новая экосистема Авито повысит доверие к приютам и зооволонтёрам

16+
Технологическая платформа Авито запустила систему верификации фондов и зооволонтёров. Внедрение верификации создаст единую экосистему доверия, где приюты получают дополнительный инструмент для решения своей миссии, будущие владельцы — уверенность в ответственном подходе, а животные — больше шансов обрести семью.

Подключение к экосистеме предоставит верифицированным пользователям ряд преимуществ и повысит эффективность пристройства бездомных животных в новые семьи.

Пройти бесплатную верификацию могут некоммерческие организации (НКО) и фонды, частные приюты, зооволонтёры и ветеринарные клиники. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Авито, указать данные приюта или волонтёра, приложить необходимые документы, а также фото‑ и видеоматериалы из приюта и ссылки на официальные онлайн‑каналы. Проверку данных и условий содержания будет осуществлять Авито и фонды-партнеры "Ника", "Верность" и "Собаки, которые любят".

"8 из 10 животных находят новый дом через Авито. Мы верим, что эта инициатива поможет укрепить доверие между всеми участниками процесса и обеспечит будущим владельцам дополнительную уверенность. Это важный шаг к повышению прозрачности и развитию ответственного отношения к пристройству животных", — комментирует Полина Брескина, руководитель по развитию бизнеса "Животные и товары для животных" Авито.

"Мы рады видеть, что такие крупные платформы, как Авито, принимают меры для обеспечения защиты животных. Верификация открывает новые возможности для зоозащитников и поможет создать более безопасную среду для животных, ищущих дом. Для нас особенно важно, что система включает комплексную оценку условий содержания. Теперь потенциальные владельцы смогут быть уверены, что берут животное из безопасных и комфортных условий. Надеемся, что верификация станет стандартом отрасли и поможет тысячам питомцев обрести дом", — отметила Карина Кононова, руководитель отдела коммуникаций благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника".

После успешного прохождения верификации заявитель получает бейдж "Проверенный приют" или "Проверенный зооволонтёр", который действует в течение года. Такой статус не только повышает доверие пользователей к объявлениям, но и увеличивает их видимость на платформе. Для будущих владельцев наличие бейджа служит индикатором ответственного подхода приюта к заботе о животных.

Среди других преимуществ платформы, которые получат организации и зооволонтёры — повышенные лимиты на размещение объявлений о бесплатном пристройстве: до 300 объявлений в месяц в категории "Собаки" и столько же — в категории "Кошки". Кроме того, верифицированным пользователям предоставляется профессиональный кабинет, где можно прикрепить волонтёров к профилю приюта и совместно управлять объявлениями. Питомцы таких приютов и волонтёров попадают в тематические подборки, что существенно увеличит охваты и ускорит поиск дома для подопечных.

Чтобы получить статус верифицированного участника, заявитель должен соответствовать ряду требований. Во‑первых, на одной территории должно содержаться не менее 10 питомцев. Во‑вторых, необходимо вести ветеринарный учет, обеспечивать вакцинацию и стерилизацию животных. В‑третьих, в месте, где живут питомцы, должны быть зона карантина, вода в постоянном доступе, теплое помещение или отопительные приборы, система вентиляции или окна для проветривания, оборудование для индивидуального размещения животного (полка, лежанка, вольер и т. д.).

Подробнее об условиях верификации можно узнать в специальном разделе на сайте Авито.

