16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Авито определили победителей ежегодной премии "Мебель года"

Читали: 8

На Авито объявили компании — победители ежегодной российской отраслевой премии "Мебель года". Победителями различных номинаций стали 40 компаний-производителей мебели и товаров для дома. Всего на премию было подано почти тысяча заявок.

По данным Авито, в ПФО в ноябре 2025 года продажи мебели выросли на 10% по сравнению с октябрем этого года. При этом интерес к новой мебели растет быстрее, чем к мебели с рук — 12% против 4%. Новые товары занимают уже 49% от всех продаж мебели на платформе.

"Мебель года" — первая отраслевая премия, которая помогает отечественным производителям укреплять репутацию, а покупателям — находить и выбирать качественную мебель у локальных поставщиков. Премия объединяет производителей, дизайнеров, мастеров в области производства мебели и декора и выступает дискуссионной площадкой для бизнеса, экспертов и покупателей. Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие мебельные производства, а более 50% из них занимаются производством мебели на заказ. Это хороший старт для небольших и молодых компаний, семейных предприятий, которые давно на рынке, но только начинают выходить в онлайн.

Заявки на участие в премии подавались в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов. При оценке в каждой категории особое внимание уделялось дизайну и эргономике, мастерству исполнения и функциональности. Более 40% заявок из шорт-листа были поданы с упором на экологичность, натуральность или эко-осознанность материалов, а около 43% проектов прямо говорят про дизайн и эстетику как ключевую ценность.

Также оценивалось, какие новые технологии были использованы при создании мебели и насколько разумно производитель использует ресурсы. Около 38% позиций содержат прямые упоминания цифрового производства или "умных" функций (ЧПУ, 3D-печать, умная мебель, кинетические механизмы, мобильное приложение и т. д.).

"Авито является одной из крупнейших мебельных площадок, более 22 млн человек ежемесячно ищут для себя предметы мебели и интерьера на Авито, а количество объявлений в разделе превышает 6 млн. Мы видим продолжающийся тренд — жители ПФО все чаще уделяют внимание декору и уюту дома. Сильнее всего за месяц выросли продажи новых предметов интерьера — на 43%, на втором месте — лампы и торшеры (+16%), замыкают тройку лидеров по продажам текстиль и ковры (+13%). Также рост показали продажи кухонных гарнитур (+10%) и кроватей, диванов и кресел (+8%). Благодаря премии мы помогаем обеим сторонам построить доверительный диалог на долгие годы вперед, чтобы покупателям было легко находить и выбирать качественную мебель отечественных производителей, а производителям — удерживать и повышать стандарты качества, получать признание и престиж", — комментирует Никита Ткачёв, руководитель категории "Мебель и Интерьер" на Авито.

Все товары, участвующие в премии, были разделены на несколько категорий: мебель для гостиной и спальни, кухни и обеденная зона, детская мебель, мебель для общественных и уличных пространств и декор / интерьер. Интересно, что заявки подавали как крупные именитые бренды, так и небольшие семейные компании. В их числе мебельная студия Gatura и компания VELOUR WALL, которые были основаны супружескими парами.

Победителями второй год подряд стали: компания из Волгодонска А-А Mebel, специализирующаяся на производстве современной мебели для кухни и обеденной зоны и краснодарская компания А-М, специализирующаяся на мебели для гостиной и спальни.

Приятным сюрпризом стали номинации от Авито "В самое сердце" (самое большое количество добавлений в избранное), и "Доставляю с Авито" (самое большое количество продаж с доставкой). Победителями стали питерская компания "ВМмебель", специализирующаяся на корпусной и мягкой мебели, и саратовская компания "SarСад" по производству садовой мебели соответственно.

"Мы очень рады, что наша компания была отмечена в номинации, которая показывает лояльность наших покупателей из разных уголков страны. Эта победа имеет для нас большое значение, так как показывает, что качество нашей продукции высоко оценивается и подтверждает, что мы все делаем правильно. Премия Авито — отличная возможность заявить о себе, получить признание и выйти на новый уровень", — комментирует Максим Шаповалов, основатель мебельной компании SarСад.

Все компании-победители получат заслуженное признание в сообществе производителей и бейдж победителя премии "Мебель года" 2025 на платформе Авито. Полный список победителей во всех номинациях доступен на сайте.

Версия для печати

В России и мире

Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

Культура и стиль

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в России 30 ноября, "Ростелеком", книжный сервис "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" выяснили у пользователей, какими качествами, по их мнению, должна обладать идеальная мама. В опросе приняли участие более 800 респондентов.

Люди

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она