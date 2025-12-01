На Авито определили победителей ежегодной премии "Мебель года"

По данным Авито, в ПФО в ноябре 2025 года продажи мебели выросли на 10% по сравнению с октябрем этого года. При этом интерес к новой мебели растет быстрее, чем к мебели с рук — 12% против 4%. Новые товары занимают уже 49% от всех продаж мебели на платформе.

"Мебель года" — первая отраслевая премия, которая помогает отечественным производителям укреплять репутацию, а покупателям — находить и выбирать качественную мебель у локальных поставщиков. Премия объединяет производителей, дизайнеров, мастеров в области производства мебели и декора и выступает дискуссионной площадкой для бизнеса, экспертов и покупателей. Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие мебельные производства, а более 50% из них занимаются производством мебели на заказ. Это хороший старт для небольших и молодых компаний, семейных предприятий, которые давно на рынке, но только начинают выходить в онлайн.

Заявки на участие в премии подавались в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов. При оценке в каждой категории особое внимание уделялось дизайну и эргономике, мастерству исполнения и функциональности. Более 40% заявок из шорт-листа были поданы с упором на экологичность, натуральность или эко-осознанность материалов, а около 43% проектов прямо говорят про дизайн и эстетику как ключевую ценность.

Также оценивалось, какие новые технологии были использованы при создании мебели и насколько разумно производитель использует ресурсы. Около 38% позиций содержат прямые упоминания цифрового производства или "умных" функций (ЧПУ, 3D-печать, умная мебель, кинетические механизмы, мобильное приложение и т. д.).

"Авито является одной из крупнейших мебельных площадок, более 22 млн человек ежемесячно ищут для себя предметы мебели и интерьера на Авито, а количество объявлений в разделе превышает 6 млн. Мы видим продолжающийся тренд — жители ПФО все чаще уделяют внимание декору и уюту дома. Сильнее всего за месяц выросли продажи новых предметов интерьера — на 43%, на втором месте — лампы и торшеры (+16%), замыкают тройку лидеров по продажам текстиль и ковры (+13%). Также рост показали продажи кухонных гарнитур (+10%) и кроватей, диванов и кресел (+8%). Благодаря премии мы помогаем обеим сторонам построить доверительный диалог на долгие годы вперед, чтобы покупателям было легко находить и выбирать качественную мебель отечественных производителей, а производителям — удерживать и повышать стандарты качества, получать признание и престиж", — комментирует Никита Ткачёв, руководитель категории "Мебель и Интерьер" на Авито.

Все товары, участвующие в премии, были разделены на несколько категорий: мебель для гостиной и спальни, кухни и обеденная зона, детская мебель, мебель для общественных и уличных пространств и декор / интерьер. Интересно, что заявки подавали как крупные именитые бренды, так и небольшие семейные компании. В их числе мебельная студия Gatura и компания VELOUR WALL, которые были основаны супружескими парами.

Победителями второй год подряд стали: компания из Волгодонска А-А Mebel, специализирующаяся на производстве современной мебели для кухни и обеденной зоны и краснодарская компания А-М, специализирующаяся на мебели для гостиной и спальни.

Приятным сюрпризом стали номинации от Авито "В самое сердце" (самое большое количество добавлений в избранное), и "Доставляю с Авито" (самое большое количество продаж с доставкой). Победителями стали питерская компания "ВМмебель", специализирующаяся на корпусной и мягкой мебели, и саратовская компания "SarСад" по производству садовой мебели соответственно.

"Мы очень рады, что наша компания была отмечена в номинации, которая показывает лояльность наших покупателей из разных уголков страны. Эта победа имеет для нас большое значение, так как показывает, что качество нашей продукции высоко оценивается и подтверждает, что мы все делаем правильно. Премия Авито — отличная возможность заявить о себе, получить признание и выйти на новый уровень", — комментирует Максим Шаповалов, основатель мебельной компании SarСад.

Все компании-победители получат заслуженное признание в сообществе производителей и бейдж победителя премии "Мебель года" 2025 на платформе Авито. Полный список победителей во всех номинациях доступен на сайте.