Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Авто: внимание покупателей сместилось в сторону новых авто

Одна из определяющих тенденций 2025 года — смещение внимания пользователей в сторону новых авто. В первые 10 месяцев доля спроса на них выросла до 37% (+10 п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом две трети тех, кто искал новый авто, в итоге нашли его в онлайне. О том, как изменилось поведение пользователей, а также об актуальных трендах и трансформации авторынка рассказал Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито, в рамках ежегодной премии "Автомобиль года 2025".

Наибольшее внимание привлекают предложения стоимостью 2–3 млн рублей (31,5% от интереса). Еще 27% объявлений приходится на модели бюджетного сегмента (1–2 млн рублей), однако спрос на них вырос сильнее всего — на 3,9 п. п. Весомая доля пользовательского интереса приходится на автомобили в ценовом диапазоне 3–5,5 млн рублей — 24,2%.

На вторичном рынке потребители выбирают преимущественно недорогие модели — до 2 млн рублей: их совокупная доля в интересе остается стабильной и составляет 87%. При этом интерес к авто за 1–2 млн рублей подрос на 1 п. п.

Цифровизация — еще один из ключевых современных трендов, который меняет поведение и покупателей, и продавцов. Один из наглядных примеров — переход коммуникаций в мессенджеры и чаты: по статистике Авито Авто, к осени 2025 года доля взаимодействий в чатах достигла 66% (+8 п. п. с начала 2024 года). Интерес к переходу в онлайн подтверждается и растущим числом профессиональных представителей рынка на платформе: количество дилерских аккаунтов выросло на 22,5%, а профессиональных продавцов — на 4%.

Диджитализация также становится и драйвером рынка: согласно исследованиям платформы, 66% тех, кто искал новый авто, и 73% покупателей авто с пробегом нашли свой автомобиль в онлайне. В качестве ключевых преимуществ такого способа участники опроса отмечали выгодное предложение по цене (54%), простой и понятный способ поиска и покупки (42%), удобство (41%) и надежность (34%) взаимодействия с площадками, а также желание максимально быстро совершить сделку (25%). При этом 34% респондентов готовы покупать машину из другого города, а 50% — использовать онлайн-платформы с возможностью доставки, если будут уверены в надежности автомобиля.

Другой важный паттерн — смена поведения покупателей. Например, среди молодежи (20–29 лет) стало больше тех, кто заранее не знает, какой автомобиль будет покупать (+5 п. п., до 19%). Аналогично выросла доля тех молодых людей, которые изначально планировали приобрести одну модель, но остановили свой выбор на другой.

"Один из определяющих трендов — запрос на прозрачность и удобство сделки. Мы видим, что интерес к автомобилям из каталога Селекта, где доступны хорошие машины от проверенных партнеров, вырос в 2 раза, а число предложений — в 1,5 раза. Для нас в Авито Авто это не просто цифры — это подтверждение того, что и покупатели, и продавцы выбирают безопасность и позитивный клиентский опыт. Мы находимся в фазе концептуального изменения рынка: происходит переход от лояльности к бренду — к лояльности к опыту. Покупатель больше не спрашивает: "Машины какой марки вы продаете?", его интересует насколько быстро, прозрачно и безопасно можно купить автомобиль", — прокомментировал Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" Авито.

Тысячи поводов для встречи: новый бренд "Игры Ростелеком" объединяет геймеров и разработчиков

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

Авито Работа: в Москве выбрали лучшего HR-специалиста транспорта России

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

Главное слово в каждой судьбе: "Ростелеком", "Литрес" и "Читай-город" назвали черты идеальной мамы

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в России 30 ноября, "Ростелеком", книжный сервис "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" выяснили у пользователей, какими качествами, по их мнению, должна обладать идеальная мама. В опросе приняли участие более 800 респондентов.

Лёха, без тебя так плохо: создатели сериала "Ландыши" не раскрывают интригу с главным героем во втором сезоне

Первый сезон истории любви наследницы миллиардера Кати (Ника Здорик) и простого офицера Лехи (Сергей Городничий) стал настоящим сериальным хитом, покорившим сердца миллионов зрителей. С момента премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) в январе 2025-го <a href="https://wink.ru/series/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Такая нежная любовь"</a> (18+) набрал более 100 миллионов просмотров и удерживает статус одного из самых популярных российских сериалов года.

Денис Евневич: "Корона из-за хвальбы на голове не выросла"

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

