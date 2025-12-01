На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

16+
В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals "Обнальщик" (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и "Нам покер" (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В первый день зимы Wink.ru предлагает перенестись в выдуманную, но такую реальную вселенную братьев Стругацких. На платформе появился художественный фильм Алексея Германа "Трудно быть богом" (18+), снятый по одноименной повести. Картина шла к зрителю очень долго — режиссер задумал ее в 1964 году, однако приступил к работе спустя 30 с лишним лет. Производство фильма заняло 13 лет, но до своей смерти Алексей Герман не успел его завершить. Замысел режиссера воплотили его жена, соратница и сценарист Светлана Кармелита, и сын — кинорежиссер Алексей Герман-младший. Кинофильм вышел на экраны в 2013 году. Wink.ru, кстати, активно готовится к премьере первого сериала, основанного на культовом произведении Стругацких, в котором героев истории воплотят Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Александар Радойичич, Никита Кологривый, Фёдор Лавров, Владимир Юматов и многие другие блестящие актеры.

Путешествие в прекрасную горную Северную Осетию предложат в декабре создатели документального проекта "Там, где наш дом" (12+). Алан Байсангуров и Валерий Датиев восстанавливают в высокогорье популяцию яков, истребленных в девяностые. Заур Тедеев — художник и фотограф, снимавший Квентина Тарантино и других звезд, но настоящую ценность для него представляют снимки из жизни горцев-отшельников. Актриса Лейла Теблоева, которая после трагической потери мужа на съемках фильма Сергея Бодрова-младшего открывает вместе с актером Артуром Хатаговым театр внутри своего дома. Над фильмом работала объединенная команда кинематографистов из Осетии, Сибири, Москвы, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Проект создан при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа, это уже третья часть — первые две были сняты в Республике Хакасия и Красноярском крае.

На морской берег перенесутся зрители фильма "Нахимовцы. Янтарный берег" (12+) — это новая глава подростковой истории о дружбе и настоящем мужестве. Егор едет учиться в Нахимовское училище в Калининграде, где ему предстоит начать все с нуля: новые друзья, новые правила, новые испытания. Чтобы быстрее завоевать уважение и стать своим, парень выдает себя за брата знаменитых нахимовцев Логиновых и ловит волну популярности. Но вскоре ему выпадает настоящее испытание, опасное не только для него — Егор сталкивается с террористами.

И снова в Питер зовут герои комедийной мелодрамы "Походу любовь" (12+). Лиза впервые приезжает в Питер: она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Но неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом превращается в настоящее приключение.

В популярной у российских туристов Турции окажутся зрители сериала "Ветренный холм" (18+). Скромная и бедная семья Халиля работает на богатую семью Зейнеп. Однажды хозяева обвиняют отца Халиля в воровстве, и тот оказывается в тюрьме. Сын клянется отомстить семейству богачей, он много работает и в итоге становится уважаемым бизнесменом. После смерти родителей Халиль возвращается в город, который когда-то называл родным, и приступает к своему плану мести. Сильная духом Зейнеп вступает в борьбу, чтобы сохранить свою семью. Противоположности притягиваются — Между Халилем и Зейнеп зарождаются чувства…

Отправиться в Южную Корею помогут дорамы "Дорогой М" (18+) и "Переключи мир" (18+). Первый рассказывает о студентах университета Соён: им позарез нужно выяснить, кто скрывается под псевдонимом "М" в анонимной онлайн-группе. Второй сериал посвящен истории талантливого мошенника Са До Чана, мечтающего стать прокурором. Но что-то пошло не по плану и Са До Чан начинает борьбу с преступностью методами, которые не доступны официальному правосудию.

Из первого космического путешествия на землю возвращается женщина-астронавт Сэм Уокер. По сюжету американского триллера "Астронавт" (16+) вход капсулы в атмосферу идет не по плану: связь пропадает, тело Сэм покрывается синяками и ссадинами, спускаемый аппарат получает повреждения и приводняется посреди океана. Главную героиню спасают и помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.

Ну, а вернуться из далеких путешествий можно в такой близкий "Наш гараж" (16+). В 30-серийной комедии семеро друзей арендуют старый гараж, который становится их логовом. Здесь они влюбляются, ссорятся, открывают в себе музыкальные таланты и осознают, что взрослая жизнь не всегда идет так, как им видится. Однако у местного мажора свои планы на гараж. Чтобы защитить свою территорию и интересы, друзьям приходится призывать на помощь удачу, сообразительность и всю мощь современных технологий.

Для детей также в декабре найдутся путешествия и приключения. "Финник 2" (6+) — это продолжение приключений домового Финника и его друзей. Неожиданно Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только он сам, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти домовых. Накануне Нового года в Wink.ru появится испано-португальский мультфильм "Пушистые каникулы" (6+). Девятилетняя Майя мечтает о невероятных приключениях. Однажды на каникулы родители решают отправить ее в летний лагерь, где она быстро находит нового друга — застенчивого мальчика Яна. Они случайно узнают, что амбициозный предприниматель Себастиан собирается вырубить лес и снести их лагерь, чтобы построить парковку. Друзья готовы пойти на все, чтобы эти планы не сбылись, и им на помощь приходят пушистые обитатели леса.

Отправиться в путешествие на ступе и не только позовет главная героиня киносказки "Яга на вашу голову" (6+). Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает, что она не такая, как все. Это "няня под прикрытием", а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь лишь Петя может помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей. 

"Игры Ростелеком" (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет <a href="https://igrovoy.rt.ru/" target="_blank">игровой маркетплейс</a> и <a href="https://partner.igrovoy.rt.ru/" target="_blank">лаунчер для партнеров из игровой индустрии</a>. Мощная цифровая и облачная инфраструктура "Ростелекома" гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

В офисе Авито в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспортной отрасли, в котором приняли участие представители 17 компаний со всей страны. Конкурс стал крупнейшей отраслевой площадкой для оценки профессионального мастерства и обмена лучшими HR-практиками.

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals "Обнальщик" (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и "Нам покер" (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается в России 30 ноября, "Ростелеком", книжный сервис "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" выяснили у пользователей, какими качествами, по их мнению, должна обладать идеальная мама. В опросе приняли участие более 800 респондентов.

Денис Евневич — ведущий артист театра "Грань" в Новокуйбышевске и приглашенная звезда Самарского театра драмы, руководитель проекта "Мы-театр", педагог и счастливый семьянин. Его называют живой легендой Самарской сцены, но он впервые слышит о себе такое и спокойно относится как к "чрезмерной хвальбе", так и к критике. Он — перфекционист, редко бывающий доволен своей работой, и безумно самокритичный человек. Недавно ему официально присвоили звание заслуженного артиста Самарской области, подтвердив то, что зрители знали годами. В своем первом большом интервью после получения звания он рассказал о роли, которая перевернула его жизнь, о том, почему важно "играть" на сцене, а не сходить с ума от перевоплощения, и о том, где черпает силы для своего плотного графика.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

