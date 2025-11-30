Авито: самарцы готовы потратить на косметический ремонт в среднем 160 тыс. рублей

С кем советуются и что выбирают

Затевая косметический ремонт, 39% респондентов в первую очередь прислушиваются к мнению семьи и друзей. Треть (33%) предпочитают продумать всю визуальную концепцию будущего интерьера самостоятельно. Блоги и соцсети вдохновляют 29% опрошенных.

"Опрос показал, что основным источником рекомендаций при косметическом ремонте остаются семья и друзья. Однако россияне нередко предпочитают доверять такую важную работу профессионалам: 27% респондентов пользуются помощью ремонтных бригад и дизайнеров интерьера. Такой подход позволяет избежать ошибок и получить результат, полностью соответствующий ожиданиям заказчика и современным трендам", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Если бы можно было привести в порядок только одно помещение, треть (35%) жителей Самары выбрала бы кухню. Гостиную предпочли бы обновить 21% опрошенных. Еще 16% сделали бы ремонт в спальне — примечательно, что она первая в очереди на обновление у зумеров (29%). 12% в первую очередь обновили бы ванную.

"Мы видим, что предпочтения молодежи в ремонте заметно отличаются от других возрастных групп. Молодые люди уделяют много внимания визуалу и техническому оснащению — следят за интерьерными трендами в Pinterest, готовы потратить больше денег на технику, решения "умного дома" и оформление пространства в целом", — прокомментировал Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Какие решения предпочитают

Когда речь заходит о выборе материалов, жители Самары чаще всего готовы инвестировать в технологичность. Так, 37% ответили, что хотели бы установить систему "умного дома". Также популярны экологичные решения: 30% респондентов выбрали бы натуральные и безопасные материалы, даже если это потребует дополнительных вложений. Еще 25% хотели бы приобрести мебель из натурального дерева, а 16% — положить паркет и использовать в ремонте натуральный мрамор. При этом 29% опрошенных признались, что не считают нужным тратиться на дорогие улучшения, и купили бы все самое простое.

Примечательно, что молодежь 18–24 лет меньше всего хотела бы использовать экологичные материалы (24%). Но при этом им больше других импонируют решения для "умного дома" и дорогая техника известных брендов.

Сколько готовы потратить

В среднем опрошенные готовы потратить на косметическое обновление жилья около 160 000 рублей. Причем молодежь назвала сумму почти в полтора раза больше. Однако 50% хотели бы уложиться в 100 000, из них 21% — в 50 000 рублей. Бюджет от 100 000 до 200 000 рублей закладывают также 21%, от 200 000 до 350 000–9%. Больше полумиллиона готовы потратить только 5% опрошенных.

Как выбирают мебель и где вдохновляются

При выборе мебели и предметов декора респонденты больше всего ориентируются на бюджет (53%) и мнение близких (38%). Советам из интернета доверяют 33%, а самостоятельно принимают решения 26% опрошенных.

Примечательно, что большинство черпает вдохновение не в сети, а из квартир друзей и знакомых (30%). Еще 25% обращают внимание на шоурумы. 23% ориентируются на интерьеры блогеров и прислушиваются к их советам, а 16% берут на заметку интерьеры отелей в путешествиях. Среди источников вдохновения для молодежи лидируют визуальные платформы: почти каждый второй (49%) подсматривает идеи в Pinterest.