"Операция "Ы" 2.0": знаменитая история возвращается на киноэкраны в новом виде

Режиссёрами картины стали Роман Ким и Миша Семичев, известные по фильмам "Самоирония судьбы" и "Небриллиантовая рука". Продюсируют проект Максим Ткаченко и Андрей Шелков.

Именно на идее пародии и ностальгии и строится вся картина, что особенно видно по уникальному актерскому составу. Роль современного Шурика, студента и блогера, исполнил Тимур Батрутдинов, а его главную пару, Нину, — Марина Кравец. Однако на площадке замечены десятки других персонажей, которые являются прямыми отсылками к героям других знаменитых фильмов.

Эта картина — не прямой ремейк классического фильма Леонида Гайдая. Это самостоятельная новогодняя комедия, которая пародирует множество известных фильмов, используя образ Шурика как связующее звено.

Точный бюджет фильма студия не раскрывает, однако сам масштаб проекта — более 70 известных артистов в кадре, сложные костюмированные сцены, работа над узнаваемыми образами — говорит о том, что это один из самых громких новогодних проектов в российском прокате.

Однозначно ясно одно: 11 декабря страна разделится на два лагеря — тех, кто с ностальгией пересмотрит классику дома, и тех, кто выстроится в очереди за попкорном, чтобы увидеть, во что превратились "Невероятные приключения Шурика" в эпоху цифровых технологий и сторителлинга в сторис.