Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Операция "Ы" 2.0": знаменитая история возвращается на киноэкраны в новом виде

11 декабря на всех кинотеатрах страны появится очередная "переосмысленная классика". На этот раз ТНТ взялись за старые добрые "…приключения Шурика".

Режиссёрами картины стали Роман Ким и Миша Семичев, известные по фильмам "Самоирония судьбы" и "Небриллиантовая рука". Продюсируют проект Максим Ткаченко и Андрей Шелков.

Именно на идее пародии и ностальгии и строится вся картина, что особенно видно по уникальному актерскому составу. Роль современного Шурика, студента и блогера, исполнил Тимур Батрутдинов, а его главную пару, Нину, — Марина Кравец. Однако на площадке замечены десятки других персонажей, которые являются прямыми отсылками к героям других знаменитых фильмов.

Эта картина — не прямой ремейк классического фильма Леонида Гайдая. Это самостоятельная новогодняя комедия, которая пародирует множество известных фильмов, используя образ Шурика как связующее звено.

Точный бюджет фильма студия не раскрывает, однако сам масштаб проекта — более 70 известных артистов в кадре, сложные костюмированные сцены, работа над узнаваемыми образами — говорит о том, что это один из самых громких новогодних проектов в российском прокате.

Однозначно ясно одно: 11 декабря страна разделится на два лагеря — тех, кто с ностальгией пересмотрит классику дома, и тех, кто выстроится в очереди за попкорном, чтобы увидеть, во что превратились "Невероятные приключения Шурика" в эпоху цифровых технологий и сторителлинга в сторис.

Автотека и Российская государственная библиотека провели совместное исследование своей аудитории

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. Данные Автотеки, сервиса Авито Авто по онлайн-проверке истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодёжи. Таковы результаты совместного исследования Автотеки и РГБ.

Тимур Осипов, Авито: "Российский рынок спецтехники переживает цифровую перестройку"

Отрасль спецтехники в России начала восстанавливаться — после масштабного падения спроса на 60% по сравнению с рекордным 2024 годом. О том, как реформируется рынок в соответствии с новой реальностью, о перспективах возвращения зарубежных брендов, влиянии на развитие отрасли таких факторов как цифровизация и автоматизация в интервью "Ведомости. Промышленность" рассказал директор направления "Спецтехника" в Авито Тимур Осипов.

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

