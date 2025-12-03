Примерно треть жителей ПФО планируют обзавестись загородными домами в течение года

16+
32% жителей ПФО планирует приобрести загородную недвижимость в ближайший год. Об этом сообщает Авито Недвижимость и Авито Реклама, которые провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать о планах покупателей на ближайший год и критерии, которые они учитывают при выборе загородной недвижимости.

Результаты показывают, что почти треть (32%) респондентов планируют приобрести загородную недвижимость в ближайший год. Почти каждый десятый (11%) готов потратить на покупку свыше 7 млн рублей.

Среди опрошенных жителей ПФО, которые задумываются о покупке загородного жилья, более трети (36%) ищут дом для постоянного проживания. Еще 34% опрошенных рассматривают варианты дачных домов для сезонного отдыха и около 17% — готовые участки под строительство. Другие форматы загородной недвижимости (например, дома в деревне, старинные поместья, поселки с управляющей компанией или коттеджные поселки) интересуют 16% опрошенных. Менее популярны участки без построек (10%) и таунхаусы или дуплексы (9%).

Что касается бюджета на приобретение загородной недвижимости, большинство (34%) респондентов в Приволжском федеральном округе ориентируются на сумму от 1 до 3 млн рублей. Чуть меньше (31%) рассматривают объекты стоимостью до 1 млн рублей, четверть респондентов (24%) планируют потратить от 3 до 7 млн рублей. Выделить на покупку свыше 7 млн рублей готовы 11% участников опроса. Средний бюджет составляет 2 884 046 рублей.

Чаще всего опрошенные рассматривают будущий загородный дом как летнюю дачу или постоянное место для семейного проживания. Нередко респонденты объясняют мотивацию к покупке желанием улучшить экологическую обстановку (39% опрошенных), ростом цен и низкой доступностью жилья в городе (17%), а также наличием удаленной работы (15%). В качестве инвестиции загородную недвижимость рассматривает каждый десятый (10%) участник опроса.

При выборе загородного жилья большинство ориентируются на транспортную доступность, либо на близость к лесу, водоему, природе (по 55% соответственно), инфраструктуру (51%) и качество постройки и коммуникаций (50%). Размер участка волнует 33% покупателей, инженерная инфраструктура (магистральный газ) интересует 32% респондентов, удаленность от города — 30%, а социальная инфраструктура (школы и детские сады) — 20%.

О загородной недвижимости на продажу большинство респондентов в ПФО (57%) узнают из рекламы на сайтах с объявлениями. Рекомендации друзей и родственников остаются значимым источником информации для 40% участников, реклама в поисковых системах — для 32%. Социальные сети упоминают 23% респондентов, телевидение — 12%, наружную рекламу — 11%.

Первые шаги в процессе выбора загородной недвижимости связаны с просмотром предложений на сервисах недвижимости: об этом сообщил каждый второй (45%) респондент в ПФО. Возможную покупку уже обсуждали с семьей 41% участников. Каждый третий опрошенный (28%) выезжал на просмотры участков или домов. Чуть меньше четверти (22%) респондентов уточняли условия ипотечного кредитования, 21% консультировались с риэлторами.

"Результаты опроса показывают, что при выборе загородного жилья покупатели прежде всего смотрят на транспортную доступность, инфраструктуру и особенности локации. Это ключевые параметры для большинства респондентов, которые важно учитывать в рекламных сообщениях для привлечения внимания потенциальных покупателей", — отметил Яков Пейсахзон, директор "Авито Рекламы".

"Загородное жилье особенно популярно у молодых семей с детьми, которые ищут возможность для расширения пространства без большого увеличения бюджета на покупку. При сопоставимых затратах они могут позволить дом гораздо большей площади по сравнению с квартирой в черте города. На решение влияет и развитие технологий: удаленная работа, дистанционное обучение, телемедицина уменьшают зависимость от городской инфраструктуры, поэтому решение о переезде в пригород дается проще. При этом наличие современных технологий быстровозводимого строительства, от каркасных домов и объектов из сип-панелей до модульных вариантов, позволяет получить готовый дом в считанные месяцы, а иногда и недели. Это тоже снижает барьер входа: переезд перестал быть проектом на годы, семьи могут планировать улучшение жилищных условий в гораздо более короткие и понятные сроки", — дополнил Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

