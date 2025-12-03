Новое исполнение "Щелкунчика" на льду уже в Самаре

Шоу обещает совместить в себе все, что создает ту самую новогоднюю мечту: оркестр, исполняющий проверенный временем шедевр гениального русского композитора Петра Чайковского из одноимённого балета, ледовую феерию, а также участие Софьи Акатьевой — чемпионки России, выступающей в одиночном катании.

Это будет незабываемый праздник для всей семьи — встреча классической музыки, балета на льду мирового уровня и чудесной зимней сказки.

Билеты можно приобрести уже сейчас, а увидеть волшебство вы сможете во Дворце Спорта им. Владимира Высоцкого.