16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Data Fusion Contest 2025: объявлены победители масштабного соревнования для дата-сайентистов

Читали 15

ИТ-холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, совместно с ВТБ подвели итоги Data Fusion Contest 2025, ежегодного международного соревнования талантливых специалистов в области анализа данных и машинного обучения. В этом году в нем поучаствовали более 1500 человек из 153 городов и 25 стран. В совокупности участники состязания подготовили свыше 11700 вариантов решений конкурсных задач. Награждение победителей состоялось 16 апреля на площадке кластера "Ломоносов" в Москве в рамках конференции Data Fusion 2025.

В этом году участники практиковались в решении кейсов, связанных с обработкой данных, прогнозированием и генеративными технологиями. Самой популярной стала главная задача соревнования Label Craft (7057 решений). По ее условиям необходимо было разработать алгоритм автоматической классификации товаров по их названиям и описаниям. Максимально высокую позицию в приватном рейтинге по Label Craft получил Никита Трифонов из Москвы, который улучшил свой прошлогодний результат и стал победителем. Второе место занял Андрей Кузнецов, студент НИУ ВШЭ, третье — Эдуард Янаков из Москвы.

Решая другую задачу 4cast, участники соревнования предсказывали динамику платежей. Первое место занял Иван Савкин из Новосибирска, второе — Кирилл Кривошеев из Москвы, третье — Александр Дудин из Кирова.

В обучающей задаче Distribution необходимо было предсказать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах предполагаемого клиента. Несмотря на то, что эта номинация не предусматривала денежный приз, она вызвала значительный интерес, так как дала участникам возможность поработать с реальной бизнес-задачей, основанной на синтетических обезличенных данных. Победителем стала Анна Юрищева из Москвы, второе место заняла сборная команда RASCAR: Михаил Шперлинг и Артем Гуйван, студенты ИТМО из Санкт-Петербурга, и школьники 9-го класса: Анастасия Коваленко из Кургана и Артем Гончаров из Новосибирска. Третье место — Иван Комаров из Новосибирска.

В рамках специальной номинации Companion жюри выбрало лучшие открытые решения, опубликованные участниками до завершения испытаний. Победителем по задаче Label Craft стал Дмитрий Кожемяко из Брянска, а по задаче 4cast — Дмитрий Чирков из Назарово.

"Соревнование проводится уже не первый год и приятно отмечать, как растёт профессионализм участников. В этом году представленные решения отличались не только высоким уровнем технической проработки, но и глубоким пониманием бизнес-задач, это доказывает, что российская школа data science способна создавать прорывные решения высокого уровня. Участники состязания смогли прокачать свои знания и найти неординарные решения задач, а приобретенный опыт поможет им определить ключевые ориентиры для успешного профессионального роста. Конкурсы такого масштаба важны не только для проработки прикладных решений, но и для развития отрасли в целом". — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга T1.

"Data Fusion Contest — это площадка, на которой рождаются решения, востребованные реальным бизнесом. Соревнование позволяет молодым специалистам и экспертам data science не только проверить свои силы, но и получить ценный практический опыт. Поддерживая такие проекты, мы способствуем развитию профессионалов, способных успешно решать реальные задачи компаний, а значит и их клиентов", — подчеркнул Максим Коновалихин, руководитель Департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ.

Организатором конкурса выступил ИТ-холдинг Т1. Призовой фонд в 2025 году составил 3 млн рублей. Во время работы над решениями задач участники могли посетить онлайн-встречи с экспертами для разбора представленных решений.

Полный лидерборд Data Fusion Contest 2025 можно посмотреть на сайте соревнования.

Версия для печати

Новости

Назад. 16 апреля 2025
Data Fusion Contest 2025: объявлены победители масштабного соревнования для дата-сайентистов

В России и мире

Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

Экс-главе Волжского района вынесли приговор за смерть женщины от бродячих собак

В четверг, 10 апреля, Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина - он признан виновным в халатности, повлекшей смерть человека, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Артист IVAN выставил на Авито обложку к новому треку в поддержку Фонда "Обнажённые сердца"

Певец, музыкант IVAN, победитель шоу "Аватар" и участник конкурса "Евровидение-2016", разместил на платформе Авито <a href="https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/poster_s_avtografom_k_novomu_treku_mariya_ot_ivan_7252021189" target="_blank">объявление о продаже эксклюзивного постера</a> с обложкой к новой песни "Мария". Все вырученные средства от продажи будут направлены в Фонд помощи детям и молодёжи "Обнажённые сердца".

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она