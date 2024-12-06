В Сибири — хлеба, в Татарстане — зрелищ, интерес к образованию падает: ВСК проанализировала доходы и траты россиян в регионах

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Большая часть россиян — 55% — не ведет семейный бюджет или делает это от случая к случаю. Особенно ярко данная тенденция выражена среди людей в возрасте 35-44 лет. Среди финансово грамотных пар чаще всего практикуется общий семейный бюджет. В основном россияне тратят на еду, медицину и одежду, а расходы на образование с начала года сократились на 10 п. п. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного по итогам 2024 года.*

По данным ВСК, в среднем по стране более 44% россиян регулярно ведет семейный бюджет (с начала года рост доли на 1 п. п.). Больше всего следят за расходами жители Краснодарского края (почти 64% опрошенных ВСК респондентов в перечисленном регионе) и Санкт-Петербурга (50%). Полностью отказываются от планирования бюджета чуть менее 13% россиян. В основном это респонденты из Урала и Сибири — в Омской области эту тенденцию поддерживает 31% жителей, а в Свердловской области почти 28%.

Еще 42% россиян не определились с финансовым поведением и контролируют свои расходы от случая к случаю. Больше всего это характерно для Волгоградской области (64% респондентов придерживается такой стратегии) и Башкортостана (56%).

Большая часть российских семей — 75% — придерживается традиционной финансовой модели, когда у пары общий бюджет. При этом доля таких домохозяйств несколько снизилась, в начале года этот показатель составлял 77%. Больше всего общий бюджет распространен в Башкортостане (доля респондентов с общим бюджетом достигает 93%), Нижегородской и Ростовской областях (по 90%), а меньше всего — в Волгоградской и Новосибирской областях (только 64%).

Чаще всего ответственны за контроль семейного бюджета либо оба супруга (49%), либо жена (21%). В отдельных регионах число женщин, распоряжающихся финансами семьи выше — в Краснодарском крае 37,5%, в Татарстане 36%. Примечательно, что в Новосибирской области, наоборот, за расходами чаще следит супруг (43% против 15% в среднем по стране). А общий контроль бюджета особенно характерен для Юга — в Ростовской области 78% семей придерживаются такой модели. Отличаются и жители Воронежской области — там 57% пар контролируют расходы совместно, а 29% (самый высокий показатель по стране) передают эту обязанность родителям.

Чаще всего семейный бюджет россиян тратится на следующие статьи расходов:

  • В основном россияне (38%) тратят на еду от 30% и более семейного бюджета. Больше всего таких людей проживает в Новосибирской области (67% респондентов подтвердили большие траты на продукты). Для сравнения, в начале года большая часть респондентов фиксировала траты в данной категории в размере 21-30% от бюджета.
  • Покупка лекарств и затраты на медицинскую помощь чаще всего (для 39% респондентов) обходятся в 6-10% бюджета. Самые большие расходы в этой категории в Нижегородской области — более 30% от доходов для минимум 10% населения.
  • На одежду основная доля россиян (37,5%) тратит 6-10% доходов семьи. В отдельных регионах этот показатель выше. В лидерах Нижегородская область — 60% жителей тратит на одежду более 11% бюджета.
  • Для 34% отечественных семей 6-10% в среднем составляют затраты на коммунальные платежи. Самые высокие показатели в Ростовской области и Санкт-Петербурге — там для 40% и 37% населения соответственно они достигают 11% бюджета и больше.
  • Для 28% россиян (38% в начале года) доля расходов на развлечения (походы в кафе, досуг) не превышают 1-5% доходов, для 36,5% — этот показатель равен 6-10%. При этом, жители Приволжского федерального округа обогнали москвичей по размеру трат в данной категории. Если в начале года самые большие суммы от семейного бюджета на развлечения готовы были тратить преимущественно москвичи, то к концу года лидерами стали жители Татарстана (25% населения готовы тратить более 11% бюджета) и Башкортостана (21%). Среди жителей столицы доля таких респондентов составляет 20%).
  • Не более 10% доходов 26% россиян готовы откладывать "на черный день", до 20% доходов готовы откладывать 22% жителей страны. Больше 20% из бюджета оставляют для накоплений в основном жители Нижегородской области (30% местных жителей)
  • Самые редкие статьи расходов — аренда жилья и образование. 40% россиян (30% в начале года) признались, что совсем не тратят семейный бюджет на учебу, а для 76% нет необходимости снимать квартиру.

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-55 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

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Назад. 06 декабря 2024
В Сибири — хлеба, в Татарстане — зрелищ, интерес к образованию падает: ВСК проанализировала доходы и траты россиян в регионах
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