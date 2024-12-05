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"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за вторую половину ноября

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За период с 15 по 28 ноября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 59 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 369 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила более 12,6 миллиона рублей. Страховой случай произошел в Москве в поселении Вороновское: в результате короткого замыкания был поврежден жилой дом. "Ингосстрах" выплатил страховое возмещение после предоставления всех необходимых документов.

Еще один страховой случай произошел в селе Зубово в Башкортостане. Из-за неисправности проводки у клиента полностью сгорела застрахованная баня. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 5,8 миллиона рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно улучшает свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить свое имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Клиенты могут оформить готовые страховые полисы либо настроить их самостоятельно, включив необходимые риски в конструкторе на сайте "Ингосстраха".

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.

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Назад. 05 декабря 2024
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