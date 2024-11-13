16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Что страхуют россияне вместе с жилым имуществом?

Читали 4

Аналитики "Ингосстраха" выяснили на основе оформленных полисов, какие личные вещи россияне чаще всего включают в страхование квартиры или дома.

По данным компании, в квартирах чаще всего россияне страхуют невстроенную цифровую и бытовую технику: акустические системы, компьютеры и игровые приставки. Самыми популярными предметами остаются холодильники и телевизоры.

Помимо личных вещей в квартирах жители России не оставляют без внимания и предметы быта на даче или в частном доме. Наиболее распространённой категорией при страховании загородного имущества является самоходная техника, дачники традиционно включают в страховой полис газонокосилки, снегоуборочные машины и культиваторы.

"Помимо предметов ежедневного обихода нередко попадаются и по-настоящему дорогие вещи, среди них: ювелирные украшения и часы, шубы и сумки, а также рояли и предметы коллекций. В числе наиболее интересных экземпляров, застрахованных "Ингосстрахом": персидские ковры, скрипка, изготовленная Страдивари, коллекционное ружьё Benelli, оригиналы эскизов Пикассо и даже кровать Марии Антуанетты, последней королевы Франции", — отмечает Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса.

Страхуя жилое имущество в "Ингосстрахе", вы можете быть уверены, что сможете избежать финансовых потерь в случае непредвиденных обстоятельств, а дополнительные опции позволят не только позаботиться о ценных вещах, но и застраховать жильё от затопления, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катастроф.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 ноября 2024
Что страхуют россияне вместе с жилым имуществом?
Страховой Дом ВСК совместно с Томским государственным университетом запустили программу подготовки кадров
Певца Шарлота оставили под стражей до марта 2025 года
В Самаре закрывали станцию метро Гагаринская из-за сообщения о минировании
Жителя Самарской области заподозрили в мошенничестве с автостраховкой
Хоккейная "Лада" завершила выездную серию поражением от "Салавата Юлаева"

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Жителя Самары будут судить за организацию подпольной майнинговой фермы

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении имущественного ущерба с помощью обмана (п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она