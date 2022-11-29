ПСБ Private Banking предложил новый накопительный счет с доходностью до 7,15%

29.11.2022 16:10 Читали 41

ПСБ Private Banking пополнил линейку сберегательных инструментов для состоятельных клиентов, предложив накопительный счет с доходностью до 7,15% годовых.

Проценты начисляются ежемесячно, исходя из минимального баланса за месяц. Срок действия счета и суммы пополнения не ограничены.

"В этом году многие состоятельные клиенты изменили свои приоритеты и отношение к риску, предпочитая более консервативные инструменты — вклады и накопительные счета с гарантированным доходом. В среднесрочной перспективе интерес к депозитам среди состоятельных клиентов сохранится. Поэтому мы расширили линейку сберегательных продуктов, предложив еще один ликвидный инструмент с привлекательной доходностью. Условия по новому продукту более гибкие — проценты начисляются на остаток по счету за календарный месяц, а возможность дистанционно управлять счетом позволяет мгновенно вносить и снимать любую сумму без потери начисленных процентов", — отметил старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

Открыть и пополнять накопительный счет можно любым удобным для клиента способом: в мобильном и интернет-банке или в отделении банка.