16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19

Читали 10

В понедельник, 15 ноября, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19.

«Мониторинг показывает большое количество обращений людей по качеству предоставления медицинской помощи, лекарственных препаратов. Достаточно средств мы получаем из федерального бюджета, за что большое спасибо Правительству страны, дополнительно выделяем значительные деньги из регионального бюджета, – отметил Губернатор и потребовал от регионального минздрава отработать этот вопрос. – Огромное количество жалоб, что лекарства не предоставляются. Отправляйте проверки и контролируйте в чем дело. На каждый случай обращения о непредоставлении препаратов – письменное, личное, поступившее в электронном виде, в том числе в социальных сетях, – должен составляться акт. Организуйте эту работу».

Дмитрий Азаров добавил, что в сложной обстановке, людям, порой, тяжело разобраться в вопросах предоставления медицинской помощи, в том числе, лекарств. На этой почве возникает поле для злоупотреблений. «Здесь пора положить конец. Наведите порядок! Как только вы настроите систему, дальше будет проще: и сотрудникам министерства, и нашим медикам, и, что самое главное, нашим жителям», – заявил Глава региона.

Особое внимание Губернатор сконцентрировал на работе пунктов вакцинации в медицинских учреждениях. Если их два, то один должен принимать в рамках «живой» очереди на прививку, а второй – по предварительной записи.

«Коллеги, вы до сих пор не настроили работу пунктов вакцинации таким образом, чтобы человек, который по предварительной записи пришел к своему часу, мог вакцинироваться без очереди. Это вам позволит лучше организовывать процесс, – отметил Дмитрий Азаров. – Если человек позаботился о себе, заблаговременно подумал, рассчитал время, в том числе рабочее, заранее об этом подумал, да, он должен иметь преференции. Иначе зачем нам эта электронная запись? А когда человек приходит в назначенное время, к назначенному часу в живую очередь – это потеря времени и вы сами сбиваете графики. Мы с вами говорили, что один кабинет отвести жестко под запись. Нет человека, который записался на этот час, пожалуйста, принимайте из живой очереди. Со временем все упорядочится. Мы с вами об этом уже разговаривали. Настройте систему».

Тем более, что такая возможность есть. В 65 лечебных учреждениях Самарской области работает по два и более прививочных кабинета. Всего же ежедневно открыто 168 стационарных пунктов вакцинации. На сегодняшний день привито более 1 миллиона 432 тысяч жителей губернии, что составляет 70,5% от плана или около 50% от общего числа населения.

Версия для печати

Новости

Назад. 16 ноября 2021
Объем мошеннических операций в автостраховании в РФ за пандемийный год вырос вдвое
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
ТРК "Московский" переформатируют в аутлет молл LETOUT
«Есть предпосылки выйти на плато»: Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавирусной инфекции
Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19
"ВСК - Линия жизни": годовая доходность по полисам страхования жизни составила 27,36%
"Крылья Советов" обыграли "Химки"

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

«Есть предпосылки выйти на плато»: Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавирусной инфекции

В понедельник, 15 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов губернии.

Он и она