16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Врачи Самарского онкодиспансера выполнили сложнейшие операции по эндопротезированию пораженных суставов

Читали 15

Врачи–ортопеды Самарского областного клинического онкологического диспансера провели две высокотехнологичные операции, которые позволили избежать ампутации конечностей у пациентов и сохранить им качество жизни.

Одним из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, является борьба с онкологическими заболеваниями. Развитие системы здравоохранения, усиление работы по раннему выявлению заболеваний, активное использование современного оборудования и новых методов лечения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Благодаря реализации нацпроекта и оснащению медицинских организаций современным оборудованием стало возможным оказание в онкологическом диспансере специализированной помощи на более высоком уровне.

Один из пациентов обратился в областной онкодиспансер с жалобами на боль в плече, при обследовании было выявлено первичное поражение другого органа и метастаз в плечевой сустав. Благодаря слаженной работе команды профессионалов пациенту провели органосохраняющую операцию, после которой он чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

«Я на плечо упал — это было еще в прошлом году. Прошел обследование в своей поликлинике, и меня направили в онкодиспансер, — рассказал Николай Корабейников. —  Здесь мне сделали две операции. Сейчас чувствую себя хорошо, скоро поеду домой».

Опухоли опорно-двигательной системы относятся к достаточно редким видам онкологических заболеваний. Они встречаются у 3% пациентов, однако при многих злокачественных процессах, при прогрессировании заболевания происходит метастазирование в кости. На протяжении длительного времени специалисты применяли радикальный вид операций при поражении злокачественными новообразованиями суставов и костей. Очаговое образование ампутировалось, что влекло за собой психологическую и физическую травму для пациента и, соответственно, инвалидность в связи с утратой конечности. Качество жизни и социальные возможности пациента  были существенно ограничены.

Благодаря современным возможностям медицины, в практику онкоортопедии широко внедряется  онкологическое эндопротезирование. Сегодня оно стало основным методом органосохраняющего лечения при опухолях костей. Важно, что такой подход позволяет улучшить качество жизни онкологических пациентов и не ухудшает прогноз заболевания. В настоящий момент возможно эндопротезирование практически всех крупных суставов.

«За год в отделении нейрохирургии онкодиспансера выполняется более 250 онкоортопедических операций. Подобные сложнейшие операции — порядка 10 в год. Такой вид оперативного лечения в ПФО выполняется в Самарской области и республике Татарстан. Сейчас мы можем сохранять качество жизни наших пациентов, а нередко и улучшать», — подчеркнул врач–ортопед нейрохирургического отделения онкологического диспансера Виктор Иванов.

Еще одна жительница региона, которой помогли самарские онкологи и провели сложнейшую операцию, тоже готовится к выписке.  «У меня заболело колено, мы обследовались, обнаружили опухоль, — рассказала Валентина. — Нам рекомендовали врачей в этом отделении, поэтому приехали в Самару. Сначала удалили опухоль, а затем мне установили специальный протез. Уже на третий день после операции я начала ходить. Хочу поблагодарить всех врачей: и Виктора Иванова, и Андрея Николаенко,  и всех медсестер за отличную работу, заботу и внимание! Собираюсь уже домой, очень соскучилась по семье и особенно внукам».

«Модернизации отрасли, которая, проходит в рамках нацпроекта, требует большого количества высококвалифицированных, инициативных специалистов-онкологов и обеспечения новым и современным оборудованием. В своей работе мы отдаем приоритет сохранению качества жизни наших пациентов, и для этого в нашем учреждении созданы все условия. Помимо высокотехнологичного оборудования в диспансере работают настоящие профессионалы своего дела», — отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н. Андрей Орлов.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 ноября 2021
В Самарской области задержан убийца бобров
Экс-игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации с Covid-19
Врачи Самарского онкодиспансера выполнили сложнейшие операции по эндопротезированию пораженных суставов
Туристы рассказали, с какими запахами у них ассоциируется Самара

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она