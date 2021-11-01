"Крылья Советов" в гостях обыграли "Краснодар"

01.11.2021 10:45 Читали 23

В 13-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на выезде встречались с "Краснодаром".

На 34 минуте встречи после дальнего удара Кайо, Классон переправил мяч в сетку ворот самарцев. Но главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после пятиминутного просмотра VAR отменил взятие ворот.

На 43 минуте Иван Сергеев перехватил передачу экс-самарца Сергея Петрова вратарю Матвею Сафонову, сделал передачу партнеру, и Владислав Сарвели отправил мяч в пустые ворота — 0:1.

На 88 минуте Дмитрий Иванисеня получил второе предупреждение в матче, и самарцы остались в меньшинстве, но смогли удержать победный счет.

В следующем 14-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Химки". Игра состоится в субботу, 6 ноября, в 17:30.