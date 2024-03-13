ЛДПР выступает за ограничения для микрофинансовых организаций и коллекторов

"Деньги ваши — будут наши"

Беда пришла в семью Скворцовых в пандемию. Глава семьи Николай потерял работу. Жена дома в декрете с дочкой. Девочек надо кормить, одевать. Вот тогда Николай от безысходности и отправился в микрокредитную контору: другого выхода не видел.

По данным Центробанка за первую половину 2023 года граждане страны набрали кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. Статистика говорит, что это на 20% больше, чем годом раньше. А объем микрозаймов, которые можно оформить прямо в торговой точке, вырос на 46%. И уже в июле этих "быстрых денег" люди взяли еще на 10% больше, чем в июне. Эта кабала человека засасывает, и выйти из такой ситуации становится невозможным вовсе.

ЛДПР еще со времен Владимира Жириновского берегла граждан страны от нечестных на руку дельцов. Эту же линию партия продолжает и сейчас.

"Микрофинансовые организации пользуются сложным положением граждан, в том числе даже тех, кто уже закредитован. Люди вынуждены оказываться в кабальных условиях. Необходимо немедленное государственное регулирование данной сферы с целью пресечения откровенной наживы на бедах граждан", — заявил в Государственной думе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Согласно действующему законодательству, максимальная процентная ставка микрофинансовых организаций сейчас достигает 0,8% в день и 292% годовых. ЛДПР предлагает сократить эти значения: установить 0,3% в день и 109,5% годовых. Вместе с тем предлагается скорректировать сумму, после неуплаты которой к заемщику больше не могут применяться неустойки и штрафы. Такие меры могут реально спасти тысячи людей от долговой ямы.

"Куй железо, не отходя от кассы!"

Уже месяц Ирина Скворцова провожает дочку в школу. Семья давно перестала спокойно открывать дверь и не отвечает на звонки с незнакомых номеров телефонов. Жена Николая ходит с заплаканными глазами, дочке ночью снятся кошмары. Причина в угрозах "черных" коллекторов, которым контакты семьи Скворцовых продала микрофинансовая контора за долг Николая. К стрессу от невозможности платить в срок и вовремя, к чему порядочный гражданин привык с детства, добавились страх и паника. Это если не принимать угрозы коллекторов всерьез…

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, 9 млн граждан не справляются с кредитными обязательствами, при этом 25% имеют два и более просроченных кредита. Ключевое слово здесь "профессиональные" коллекторские агентства. А еще есть тьма "черных" контор. Которые не брезгуют никакими методами, вплоть до угрозы убийством и причинения вреда здоровью.

То, что положение дел в России с коллекторами нужно менять, Владимир Жириновский говорил еще в 2016 году! Девять лет назад ЛДПР уже потребовала принять новый законопроект, который бы жестко регламентировал действия этой службы.

"А мы предлагали запретить эту службу, бесполезно ее переделывать и воспитывать. Но Госдума приняла другой вариант закона, поэтому коллекторы продолжают издеваться над нашим народом. Я бы хотел, чтобы коллекторы пришли к тем депутатам, которые голосовали за другой вариант закона, а не за наш. Тогда бы они почувствовали, что их вина есть в этом", - подчеркивал Владимир Вольфович.

ЛДПР вновь призывает добиться адекватного решения проблемы. "Мы считаем, что все-таки необходимо полностью запретить коллекторскую деятельность на территории Российской Федерации. И так как коллекторская деятельность вообще напрямую связана с микрофинансовыми организациями, а ЛДПР выступает за полный их запрет, соответственно, если мы два таких закона примем, то фактически решим проблему раз и навсегда", - отмечает депутат Государственной думы от ЛДПР Сергей Леонов.

В качестве эпилога

Николай Скворцов обратился за помощью к депутатам от ЛДПР и побывал в общественной приемной партии. Разумеется, семью Скворцовых не бросили в беде: помощь простым людям всегда являлась отличительной чертой ЛДПР.

Теперь с надеждой и верой в будущее смотрят многие семьи, оказавшиеся в схожей со Скворцовыми ситуации. И у них есть все основания считать, что им помогут.