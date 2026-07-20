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Терапевт ВСК назвал квас самым диетическим летним напитком и посоветовал снизить в жару дневной калораж на 20%

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В жаркую погоду тяжелая и сытная пища переваривается хуже, чем в прохладное время года. Это связано с тем, что кровь приливает к коже для охлаждения, соответственно кровоток в желудке падает, это в свою очередь ухудшает пищеварительный процесс, появляется ощущение тяжести. Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказала, какой рацион оптимален в жару и действительно ли летом надо сокращать суточный калораж.

Летом организм тратит на 20% меньше энергии — поэтому в жару лучше минимизировать жирные и тяжелые блюда. У женщин суточный калораж летом должен составлять около 1500-1800 ккал, у мужчин — 1800–2200 ккал. Чтобы снизить энергетическую ценность рациона, стоит минимизировать потребление фастфуда, баранины, говядины, свинины. Животные жиры можно заменить на растительные (масла, орехи, авокадо). Всего же они должны составлять — не более 28% рациона, 2/3 всех жиров — растительные. Также стоит минимизировать в рационе майонезные салаты, скоропортящиеся молочные продукты (молоко, творог, мягкие сыры), торты и сладкую выпечку.

В жаркое время года, как правило, увеличивается потребление сладких прохладительных напитков. Однако для них также действуют строгие ограничения. Например, в 100 мл кваса содержится 25-30 ккал или 60–75 ккал в одном стакане (т.е. кружка кваса занимает примерно 4% суточной нормы калорий). Энергетическая ценность магазинного лимонада — 31–40 ккал в 100 мл или 80–100 ккал в стакане (уже 5% нормы). Домашний морс с сахаром — 30–60 ккал в 100 мл или 75–150 в одной кружке (8% дневной нормы калорий).

Также не стоит запивать сладкими напитками тяжелые блюда, например, шашлык — это приводит к нагрузке на пищеварение, а холодное в сочетании с жирным может вызвать еще и желудочный спазм. Квас лучше употреблять отдельно от еды. При этом окрошку на квасе в жару есть можно, но в "облегченном" рецепте — добавить в блюдо больше зелени, меньше картофеля, колбасу заменить курицей. А шашлык лучше запивать тёплым морсом, компотом или зелёным чаем.

"Летом самый популярный у россиян досуг — это поездки загород, которые не обходятся без шашлыков. Но важно не перегрузить желудок. Если нет возможности отказаться от сладких напитков — просто сократите объем гарнира или количество мяса за один прием пищи. Соблюдение простых принципов летнего питания помогает сохранить хорошее самочувствие и энергию даже в самые жаркие дни. Заботьтесь о своём здоровье — и оно ответит взаимностью", — Юлия Горькова, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 20 июля 2026
Терапевт ВСК назвал квас самым диетическим летним напитком и посоветовал снизить в жару дневной калораж на 20%

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