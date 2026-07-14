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Эксперты ВСК составили антирейтинг летней уличной еды, в топе самых опасных — шаурма, шашлык, салаты и эклеры

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Жара ускоряет размножение бактерий в пище в разы, на этом фоне количество отравлений летом возрастает в два-три раза по сравнению с другими сезонами. Шаурма и майонезные салаты — самые опасные варианты летнего уличного перекуса. Владимир Невзоров, врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, рассказал, какие еще уличные лакомства стоит исключить из рациона, как отличить пищевое отравление от вирусной инфекции и справиться с последствиями.

Уличная еда — не самый лучший вариант перекуса в жару. Стоит обращать внимание на пять ключевых параметров таких блюд, чтобы избежать отравления. Первое — это запах. Если у продукта кисловатый, гнилостный или просто неприятный аромат, от покупки стоит отказаться. Второе — вид соуса, если он пожелтел или расслоился, блюдо просрочено. Мясной сок в прожилках мяса говорит о ненадлежащей прожарке или хранении. А черствое или отсыревшее тесто — верный признак бракованного продукта. Перед покупкой уличной еды стоит обратить внимание и на окружающую обстановку — если торговля ведется под прямыми солнечными лучами, в грязном помещении, в котором обитают насекомые (даже обычные мухи) — не стоит даже рисковать пробовать блюдо.

В жару наиболее опасны продукты, богатые белком и влагой — мясо птицы, говядина, морепродукты, яйца и молочные продукты. Именно в них быстрее всего размножаются сальмонелла, кампилобактерии и кишечная палочка. Твёрдые сыры содержат мало влаги, поэтому портятся значительно медленнее, а мягкие непастеризованные сыры — наоборот, быстрее. Антирейтинг наиболее опасных уличных блюд:

  1. Шаурма, шашлык, хот-доги, пирожки с мясом
  2. Майонезные салаты и блюда со сметанными соусами
  3. Кондитерские изделия с кремом (трубочки, эклеры)
  4. Рыба и морепродукты без явной свежей термообработки
  5. Мороженое, купленное в мятой или подтаявшей упаковке
  6. Плохо вымытые свежие продукты
  7. Домашние консервы

Если уже после употребления продукта появились сомнения в его качестве, можно для профилактики выпить сорбент (обязательно в первые пару часов с приема пищи, позже препарат не подействует) — при отравлении это поможет связать токсины в кишечнике и облегчить течение болезни. И также важно начать пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание.

"Отравление часто путают с кишечной инфекцией. У них действительно достаточно схожие признаки — тошнота, рвота, боль в животе, диарея, температура, ломота, озноб, головная боль. Однако при отравлении первые симптомы появляются спустя несколько часов после приема пищи. У вирусов же инкубационный период составляет 1-4 дня, также к стандартным проявлениям недуга могут добавляться заложенность носа, першение в горле и кашель. Ключевое правило — если плохо стало быстро, заболели все, кто ел одно и то же блюдо — это отравление. Если симптомы появились спустя сутки у одного человека — вероятна вирусная инфекция. Домашняя тактика лечения при легком течение отравления — это пить больше воды маленькими глотками, либо заменить воду раствором для регидратации, принять сорбент, перейти на щадящую диету, исключить из рациона свежие овощи, фрукты, соки, бобовые, кисломолочные продукты, соблюдать покой", — Владимир Невзоров, врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

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Назад. 14 июля 2026
Эксперты ВСК составили антирейтинг летней уличной еды, в топе самых опасных — шаурма, шашлык, салаты и эклеры

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