Авито Путешествия и "ЛизаАлерт" рассказали, как безопасно провести лето

Спрос на посуточную аренду загородного жилья в Самарской области с мая по сентябрь 2026 года вырос на 9%. В среднем забронировать загородное жилье в регионе можно за 12 100 рублей в сутки. Горизонт бронирования составил 136 дней, что на 17 дней больше, чем в аналогичный сезон прошлого года. Данные предоставили на технологической платформе Авито Путешествия.

Лето — время отпусков, путешествий и семейных поездок. Природа даёт возможность отдохнуть и перезагрузиться, но при этом требует внимательности и соблюдения правил безопасности. Даже опытные путешественники могут столкнуться с рисками, если пренебрегают базовыми мерами предосторожности.

По официальным данным МВД, ежегодно поступает около 200 тыс. заявок на поиск людей, примерно 40 тыс. из них — дети. Чаще всего причина — незнание базовых правил. Чтобы сделать отдых безопаснее, важно соблюдать основные правила поведения в лесу и у воды.

Базовые правила безопасности

Ребёнок должен знать наизусть номера телефонов своих родителей и понимать алгоритмы действий. Объясните, что, если он потерялся, важно не паниковать. Помогает правило "трёх О": остановись, оглядись, окликни.

Также необходимо объяснить правило "трёх Н": никогда, никуда и ни с кем чужим не уходить. В ситуации, когда ребенку нужна помощь, он может обратиться к "безопасному взрослому" — полицейскому, сотруднику магазина или человеку с ребёнком — и попросить телефон, чтобы позвонить родителям.

В лесу

Поход в лес требует тщательной подготовки. Детям нельзя ходить туда без взрослых. Важно одеваться ярко, брать с собой бутылку воды, перекус, который не испортится, полностью заряженный телефон и свисток. Этот набор должен быть у каждого, кто идет в лес.

Если ребёнок потерялся, ему нужно остановиться и никуда не уходить с текущего места, позвонить 112 и следовать рекомендациям спасателей. Нельзя подходить к водоёмам, есть незнакомые растения или прятаться — это затрудняет поиски.

Родителям важно держать ребёнка в поле зрения и заранее проговаривать правила, чтобы предотвратить такую ситуацию.

У воды

Водоёмы представляют повышенную опасность: детям нельзя подходить к воде одним, купаться можно только под контролем взрослых и в оборудованных местах.

Если человек тонет, нужно привлечь внимание окружающих и вызвать помощь по 112. Помогайте с берега — подайте верёвку, палку или спасательный круг. Без подготовки не стоит заходить в воду: в панике человек может потянуть вас за собой.

Если вы сами оказались в воде, сохраняйте спокойствие: держитесь на поверхности, отдыхайте на спине, при течении двигайтесь по диагонали к берегу.

Если человек пропал

При пропаже человека важно действовать сразу: звоните 112 и обращайтесь в "ЛизаАлерт" по телефону 8 800 700-54-52. Подготовьте описание пропавшего: во что он был одет и какое последнее место, где его видели.

Каждая минута важна — чем раньше начинается поиск, тем выше шансы на результат. Поддерживать добровольцев можно с помощью технологической платформы Авито в рамках проекта #яПомогаю. Пользователи могут передавать отряду необходимые вещи и оборудование, а также помогать ресурсами для поисков.

Помните: безопасность ваших близких зависит от вашей внимательности и подготовки.

В Страховом Доме ВСК посчитали, в какую сумму россиянам обходятся траты на страхование детей в спортивных соревнованиях
Эксперт ИТ-холдинга Т1: Главная архитектурная ловушка — "вшивать" ИИ напрямую в существующие системы

Авито Работа представила новый инструмент для эффективного найма

Авито Работа запустила новый аналитический <a href="https://www.avito.ru/employer/labor-market" target="_blank">инструмент</a> "Мониторинг рынка труда", благодаря которому работодатели в режиме онлайн могут узнать свежие тренды и динамику в отраслях и профессиях. Инструмент в режиме реального времени помогает анализировать три основных показателя рынка труда, каждый из которых раскрывает ряд параметров в отрасли или профессии, а также позволяет объективно оценивать общую картину и эффективно реагировать на изменения.

"Северсталь Сеть": опора для трубного бизнеса

На отраслевой конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая прошла 18–19 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников рассказал о том, как меняется рынок трубной продукции и представил подход компании к работе с малым и средним бизнесом в эпоху трансформации отрасли.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

