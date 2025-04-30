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Гендиректором БК "Самара" станет Игорь Бочкарев

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Должность генерального директора баскетбольного клуба "Самара" займет Игорь Бочкарев, сообщает сайт клуба.

Игорь Бочкарев - мастер спорта СССР, ветеран куйбышевского "Строителя", в основную команду которого он был приглашен Генрихом Приматовым в возрасте 15 лет, Бочкарев становился чемпионом РСФСР (1985 год) и призером чемпионата России. В 1990-е и начале 2000-х он выступал за команды из Туниса (бронзовый призер чемпионата африканских стран), Египта (чемпион страны) и Чехии, а также за пермский "Урал-Грейт" и тольяттинский "Стандарт".

В последние годы Игорь Бочкарев возглавлял Федерацию баскетбола Самары, а также работал в Федерации баскетбола Самарской области, где отвечал за развитие ветеранского баскетбола. В качестве игрока и тренера он не раз приводил самарские команды к медалям чемпионата России среди ветеранов, становился чемпионом Европы и призером чемпионатов мира.

Напомним, перемены в БК "Самара" начали происходить осенью прошлого года. Тогда же бизнесмен Владимир Аветисян досрочно сложил с себя полномочия президента Федерации баскетбола Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. Из-за финансовых проблем клуб покинули игроки-американцы. Областные власти планировали оказать клубу поддержку и найти новых спонсоров.

В январе 2025 г. региональная общественная организация "Самарский областной баскетбольный спортивный клуб "Самара", выступавшая юрлицом клуба, начала процедуру самобанкротства. В феврале региональное министерство спорта учредило новое юрлицо для клуба - АНО "БК "Самара".

Сообщалось, что АНО не будет выступать правопреемником. В основную команду планировалось принять нового главного тренера, игроков набирать из воспитанников самарского баскетбола, а для усиления привлечь спортсменов из других клубов.

АНО изначально возглавил Алексей Ягунов - бывший исполнительный директор Федерации баскетбола Самарской области, коммерческий директор предыдущего юрлица "Самары". 28 апреля его сменил Игорь Бочкарев.

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