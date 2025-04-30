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Появился прогноз погоды на май в Самарской области

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В мае в Самарской области будет тепло и даже очень. Такой прогноз погоды дали синоптики Гидрометцентра России.

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Глобальное потепление существенно влияет на погоду в Самарской области. Такое мнение в четверг, 27 марта, на пресс-конференции высказал начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин. Он привел конкретные данные.

"На территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 14,6 до 16,7 градуса. Это на 0,4-0,8 градуса выше средних многолетних значений, - сообщили синоптики. - В то же время месячное количество осадков прогнозируется около нормы".

Потепление начнется уже в майские праздники. Согласно прогнозу Приволжского УГМС, днем воздух будет прогреваться в пределах от 10 до 21 градуса. Правда, ожидаются дожди. На 2 мая также прогнозируют сильный ветер.

Есть у синоптиков и предварительный прогноз на лето. Судя по нему, погода будет аномальной.

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