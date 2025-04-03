Дмитрий Калиновский: "В отрасли телерадиовещания постоянно следишь за новыми технологиями"

03.04.2025 15:33 Читали 8

Дмитрий Анатольевич Калиновский — инженер телерадиовещания, преподаватель, мастер связи, член-корреспондент Академии телекоммуникаций и информатики, заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области. Руководил строительством сети цифрового эфирного телерадиовещания в Самарской области и в Республике Мордовия. Выпускник ПГУТИ по специальности "Радиотехника". Он возглавляет филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ". Под его руководством в Самарском регионе заработало цифровое эфирное телерадиовещание.

— Для вашей профессиональной деятельности оказалось достаточно знаний, полученных в ПГУТИ. Какие из них оказались наиболее ценными?

— ПГУТИ дает исчерпывающее базовое образование. Когда я поступал, был очень большой конкурс и сложные экзамены. Рад, что выдержал испытание и стал студентом этого вуза. Все профессиональные знания востребованы и полезны в моей работе. Наряду с эфирной трансляцией телерадиопрограмм мы проектируем и строим объекты связи, развиваем сеть цифрового эфирного вещания (на сегодня 135 объектов), обеспечиваем доступность теле- и радиоканалов, формируем единое информационное пространство и совершенствуем инфраструктуру связи региона. Наши проекты одни из самых масштабных в стране. Фундаментальные знания не подвели. На производстве открыл для себя пользу изучения "несовременной" техники — например, мощных генераторных ламп. На производствах работают на такой технике. Когда переходили на цифровое вещание, стало очевидно, что без понимания опыта разработчиков путь создания и внедрения новых технологий мог бы оказаться тернистым.

— Дисциплины не по вашей профессии не пригодились?

— В студенческие годы два предмета казались не столь важными — экономика и право. Была бы возможность вернуться в 1991 год, себе студенту настоятельно рекомендовал бы хорошо учить их в вузе.

— Какие предметы давались легче всего?

— Цифровые технологии и устройства — это было просто и понятно. Для изучения теоретических основ радиотехнических цепей, аналоговых процессов в цепях приходилось читать дополнительную литературу.

— Какую роль в вашем профессиональном развитии сыграл ПГУТИ?

— Одна из основных задач вуза — научить учиться. Вуз с ней справился. В отрасли телерадиовещания постоянно следишь за новыми технологиями, они появляются и развиваются очень стремительно. Когда мы учились, только зарождались идеи о распознавании речи, а сегодня эта функция уже в любом смартфоне, только появлялись разработки по сотовой связи, а сегодня реализованы технологии 4G, 5G, 6G. Интересно посмотреть, что нас ждет через 5-10 лет.

— Кто из преподавателей вуза вам запомнился и почему?

— Рассказал бы о каждом преподавателе много, с большой благодарностью. У нас были лучшие педагоги.

Когда я поступал, впервые набирали на специальность "радиотехника". За редким исключением преподавали только заведующие кафедрами. Это люди, которые любят свое дело, горят им и зажигают студентов. Вместе с тем учиться у них было непросто.

Как представляете сдачу экзамена? Вряд ли сразу приходит в голову, что у вас под рукой все — книги, конспекты и другие "помощники". Преподаватель Эмилия Абрамовна Павловская строгая, но разрешала пользоваться всем. Вроде бы в таких условиях сдашь легко, а сдать было очень сложно! Говорили, что никогда не занималась дополнительно со студентами. Для нас сделала исключение. В рамках научной работы мы разбирали электродинамические задачи, и были неплохие наработки, но возникали вопросы, которые мы не могли решить. Я попросил Эмилию Абрамовну помочь, и у нас образовалось что-то вроде кружка, где она на протяжении нескольких месяцев разбирала с нами электродинамические задачи.

— Вы легко сдали ей экзамен?

— На экзамене либо выгоняют в первые пять минут, либо за 15 минут уложишься и уходишь с положительной оценкой. Я был уверен в своих знаниях, пошел первым. Сдавал 1,5 часа! Необдуманно затронул одну электродинамическую проблему, и, по мнению Эмилии Абрамовны, рассуждал неверно. Я уже рад был бы отказаться от дискуссии и согласиться с преподавателем. Но Эмилия Абрамовна остановила: "Подождите, Дима. Давайте порассуждаем". Детально разобрали тему, и в результате убедились, что я прав. Вышел с оценкой "отлично". Группа накинулась с расспросами: "Что случилось? Почему так долго сдавал?".

Эта ситуация легла в копилку моего жизненного опыта и в определенных профессиональных моментах помогала идти вперед.

— Какие яркие моменты запомнились из студенческой жизни?

— Когда ты студент, шагаешь — и воздух пахнет свободой. Ты уже не под тотальным контролем, не надо учить предметы, которые не нравились в школе, и вправе учить только то, что выбрал.

И еще вот что: мы активные и свободные, объединяемся на базе нашего вуза с первокурсниками института культуры. Сейчас, когда так далеко шагнули цифровые технологии, это вызывает улыбку. Но тогда казалось невероятно интересным: мы, технари, работали с аппаратурой (видеокамерой, пультами и так далее), журналисты писали тексты. Наше сотрудничество взаимно нас вдохновляло. В мини-телецентре делали важное: погружались в наши профессии.

Энтузиазм и задор, какой был у нас тогда, я встретил в коллективе телерадиосети, когда переходили на цифровое вещание. Было очень интересно: как на телевизор выходит изображение высочайшего качества, как получается, что нижняя строчка на телевизоре четкая, читается! Мы не дождались официального перехода на "цифру", заранее попробовали цифровое вещание. Это было технологическое чудо! Сложно передать, что чувствовали в момент, когда эксперимент удался. Работали на энтузиазме, без оплаты, захватывали нерабочее время.

— Всегда ли было ощущение, что правильно выбрали специальность и вуз? Были ли мысли о смене профессии?

— Сомнения были только на этапе поиска профессии. Потом был уверен в своем выборе. Мне всегда было интересно учиться и работать по специальности. Есть и периоды стабильности, и время, когда мы с коллективом работаем интенсивно.

— Как считаете, какие качества характера способствовали вашему карьерному росту?

— Мне кажется, я обычный человек и инженер, которому почему-то постоянно предлагали возглавить разные направления в работе или коллективы. Как писал Пастернак, мне хочется дойти до самой сути. Глубоко погружаюсь во все рабочие процессы.

— Поддерживаете отношения с вузом — личные или профессиональные?

— Личное и профессиональное сотрудничество с вузом всегда было и остается. Принимаем на производственные практики студентов, участвуем в экспертизе профессиональных программ подготовки по нашему направлению деятельности. С 2014 по 2021 годы вуз был одним из четырех образовательных учреждений России, где повышали квалификацию инженеров по направлению цифрового вещания. На тот момент мы переходили на цифровое вещание, и важно было обучить специалистов Самарской области, ПФО и других регионов страны. В этот период мы очень активно сотрудничали, обменивались знаниями, рассказывали о нашей практике.

— Результат вашей работы как на ладони, его видит вся область. Вас никогда не пугала такая ответственность?

— Ответственность серьезная. Но она не пугает, а мобилизует. Мы должны быть готовы к любым ситуациям. Не сетовать, не кивать на метеоусловия и космические процессы. Угрозы прекращения вещания нет. Не потому, что система автоматики и резервного оборудования сами по себе надежны, а потому что коллектив сделал их надежными. И это не только сегодняшние специалисты, но и те, кто создавал телецентр, проходил этапы его развития, наши ветераны.

Сегодня, когда мы смотрим на телевизоре цифровое вещание, за этим стоит очень большая работа — и подготовительная, и в реальном времени. Пять систем работают одновременно, и теоретически каждая из них может дать сбой. Чтобы жители Самарской области смотрели 20 бесплатных цифровых телеканалов и слушали радио, специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" контролируют и управляют процессами 24 на 7.

— Был риск оставить телезрителей и радиослушателей без любимых передач?

— Такие ситуации бывают очень редко, за последние пять лет на пальцах одной руки можно пересчитать. Вещание всегда идет под контролем, ежедневно и круглосуточно работают дежурные и аварийные службы. Не бывает такого, что техника брошена на произвол судьбы и работает сама по себе. В этом процессе всегда задействованы люди. Если вдруг сигнал пропал, мы сразу это видим и максимально быстро его восстанавливаем. У нас жесткие нормы по срокам восстановления вещания, отработаны четкие алгоритмы реагирования для каждого сотрудника, подготовлена автоматика, резервы.

Вспомнился случай, когда в знаковый для нашего региона день, День космонавтики, 12 апреля 2023 года, я уже приехал с работы домой, и вдруг звонок на телефон от оперативного дежурного. Процессы все отлажены, моего участия обычно не требуется, и, если мне звонят, это значит, что-то очень серьезное. Дежурный докладывает, что телецентр полностью обесточен, подключено резервное питание. Спрашиваю — сколько был перерыв вещания? Нисколько. Это высший пилотаж! Когда телезритель ничего не заметил — продолжает смотреть новости, не подозревая, сколько людей привлечено к работе, чтобы у него продолжалось вещание.

— Насколько сложный был переход от аналогового вещания к цифровому для Самарской области? Какие события запомнились?

— Спустя 25 лет кажется, что это было несложно. Всегда прекрасно решать задачу, когда заранее знаешь правильный ответ. Но если вернуться в то время, когда мы не знали, что такое цифровое телевидение, задача оказывается непростой. В России возможности аналогового вещания уже были исчерпаны, а опыта цифрового вещания еще не было. Теоретически мы все знали, журналы и статьи читали, но никто вживую не видел. Участвовали везде, где можно было получить хоть какую-то информацию о цифровом телерадиовещании. И вот в 2005 году — за 5 лет до утверждения специальной целевой программы — мы организовали пробное цифровое вещание в Челно-Вершинском районе. Получили временное разрешение на использование частот, и чтобы провести эксперимент, взяли в аренду немыслимо дорогое оборудование. Купили 15 приставок и поставили их в местах, где больше всего собирается людей. Я был в восторге от качества телевизионного вещания. В декабре 2010 года была утверждена федеральная программа о переходе на "цифру", а уже в ноябре 2012 года мы включили вещание первого мультиплекса, а вскоре и второго мультиплекса. В Самаре его уже не выключали. Наше цифровое вещание бесплатное, постепенно мы прибавляли станции, и на сегодня их в области 135. Представляете, какой это был технологический прорыв, когда вместо 3-4 бесплатных каналов появилось 20! Разветвленная сеть передающих станций, современное технологическое оборудование и высокопрофессиональный кадровый состав телерадиосети позволяют сегодня охватить бесперебойным, многоканальным и доступным вещанием 99,14% жителей региона.

— Что улучшилось с приходом "цифры"?

— Серьезно выросло качество изображения, увеличилась скорость передачи сигнала, возросла устойчивость к помехам. Мы работаем по стандарту DVB-T2, который почти на треть увеличил емкость телевизионных сетей.

— В федеральной сетке вещания присутствуют регио­нальные выходы. Они сразу были доступны?

— Наш телецентр был первым в России, кто запустил полномасштабную сеть цифрового вещания с местным контентом. 1 февраля 2015 года для организации регионального цифрового эфирного вещания мы впервые в России применили технологию реплейсинга. Кроме того, проект развития Губернского канала в Самарской области стал самым масштабным среди аналогичных проектов в регионах страны. При поддержке правительства Самарской области мы создали 173 передающих станции телеканала "Губерния" и

10 FM-станций радиостанции "Губерния".

— Излучение от станций может навредить здоровью жителей близлежащих домов?

— Когда мы расширяли цифровое вещание и строили телевизионные башни, поступали жалобы об ухудшении здоровья жителей близлежащих домов от излучения. При этом на башнях еще не было никакого оборудования, на тот момент его даже не монтировали.

Работа станций строго регламентирована санитарным законодательством. Российское законодательство в области обеспечения экологической безопасности передающих средств — одно из наиболее жестких в мировой практике. Для всех передающих средств проводятся предварительные расчеты электромагнитных излучений и определяются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки. Роспотребнадзор выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на ввод и эксплуатацию передающего оборудования. Все передающие средства телецентра сертифицированы и отвечают требованиям санитарного законодательства. Мы контролируем состояние электромагнитной обстановки вблизи объектов связи и периодически проводим исследования уровней электромагнитных полей в соответствии с санитарными правилами и нормативами. Постоянный мониторинг подтверждает безопасность передающих объектов телецентра.

— Среди 78 филиалов РТРС у вас и у филиала много федеральных и региональных наград. Не каждое производство может похвастаться и такими статусными победами и их количеством. Как удается постоянно быть в первых и лучших?

— Это заслуга нашего коллектива. В "Самарском ОРТПЦ" работали и работают высококлассные специалисты. Профессионализм неоднократно отмечался высокими наградами: более 30% работников филиала награждены государственными и ведомственными наградами, 15% — имеют звания "Заслуженный работник связи РФ", "Мастер связи", "Почетный радист". В 2017 году филиалу вручен флаг Самары с лентой "Город трудовой и боевой славы", для нас это большая честь.

Обладая колоссальным кадровым и производственным потенциалом, мы продолжаем воплощать в жизнь самые смелые планы и замыслы на благо развития телерадиовещания в Самарской области и России.