Разбитое стекло за разбитое сердце, месть по-женски и невезучий дятел: страховые истории ко Дню влюбленных от ВСК

13.02.2025 16:05 Читали 19

Накануне Дня влюбленных собрали самые необычные страховые случаи, которые произошли с клиентами Страхового Дома ВСК на любовной почве.

В Ростове не поделили Валю

Мужчина из Ростова-на-Дону застраховал квартиру на первом этаже в ВСК. Все в его жизни шло хорошо до момента, пока он в эту квартиру не привел свою девушку Валентину.

Бывший Валентины, по всей вероятности, категорически был не согласен делить девушку с кем-то, поэтому выследил парочку и решил отомстить более удачливому сопернику: разбил ему окна, расцарапал дверь и оставил непристойные надписи про свою бывшую.

Так как риск "противоправные действия третьих лиц" входит в страховку владельца квартиры, то за хулиганства незадачливого ухажера заплатила страховая компания.

Месть по-женски

От любви до страхового случая — один повод для ревности. В этом убедился другой клиент Страхового Дома ВСК, также страхующий в компании свою квартиру. Девушка, с которой он был в отношениях, приревновала к сопернице и отомстила мужчине очень необычным образом: разрисовала помадой не только все стены в квартире, но и пол, мебель и даже потолки.

Представить сложно, сколько косметики ушло на спонтанное обновление дизайна жилья. Еще сложнее оказалось все это отмыть, клиенту ВСК пришлось даже делать ремонт. Художества ревнивицы также были квалифицированы как противоправные действия третьих лиц, поэтому расходы на ремонтные работы оплатила страховая компания.

Не везет в любви

В этой истории любовный след прослеживается нечетко, но тем не менее имеет место быть.

Клиент много лет страхует в ВСК деревянный дачный дом, который находится в заповедной зоне. В компанию он обратился, когда с домом произошло необычное ЧП: в одной из стен дятел продолбил солидной площади дупло.

Как долго птица трудилась над строением и что именно привлекло его в чужом жилье, история умалчивает. Известно только, что дятел долбит деревянную поверхность, выискивая паразитов. А еще потому, что ему нравится звук и барабанной дробью он приманивает самок.

По какой из этих причин дятел проявил повышенный интерес к дому клиента ВСК, неизвестно. Как непонятно, почему так долго хозяин недвижимости не принимал мер по устранению проблемы нежелательного подселения. Возможно, находился в отъезде, а может потому что дятлы под защитой природоохранного законодательства. Но в результате владелец недвижимости все же обратился в страховую компанию, и это оказался первым в истории Страхового Дома ВСК случай обращения за компенсацией убытков, нанесенных дятлом.