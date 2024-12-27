Из-за нарушений пожарной безопасности в Самаре остановил работу пансионат для престарелых и инвалидов

27.12.2024 14:08 Читали 46

В Самаре приостановили деятельность частного пансионата для престарелых и инвалидов из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство обнаружило в принадлежащем ООО "Близкие люди" пансионате "Вечерние беседы" в пос. Управленческий множественные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей. При этом в организации проживает 80 человек.

Поскольку требования прокуратуры устранить нарушения не выполнили полностью, Красноглинский районный суд Самары запретил пансионату "Вечерние беседы" вести деятельность с неустраненными нарушениями. Сейчас всех подопечных переселили в другие места социального обслуживания.