В Похвистневском районе девочка подожгла спичками матрац, погибла бабушка

Огнеборцы МЧС России вывели из дома 63-летнюю женщину и троих малолетних внуков.
Огонь на 1 кв м потушили 14 специалистов и шесть единиц техники.
К сожалению, бабушка скончалась. Дети госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС России.
МЧС России предупреждает:
- не оставляй детей без присмотра;
- храни спички в недоступном месте;
- объясни ребенку, что нельзя играть с огнем;
- напомни номера телефонов экстренных служб — 101 и 112;
- установи пожарный извещатель. Прибор подаст сигнал при задымлении и звуком оповестит об опасности.