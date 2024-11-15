Россельхозбанк анонсировал запуск нового сервиса по подбору льгот и субсидий для владельцев ЛПХ

15.11.2024 17:48 Читали 9

Россельхозбанк представил новый сервис на платформе "Всё Своё", разработанный специально для владельцев личных подсобных хозяйств. Сервис существенно упростит поиск льгот, субсидий и грантов, и позволит буквально в несколько кликов разобраться в тонкостях требований по предоставлению мер господдержки.

Сегодня на сервис "Меры поддержки ЛПХ" на платформе "Всё Своё" представлено более 30-ти программ господдержки, каждая из которых содержит подробное описание условий и способов получения субсидии или гранта, а также ссылки на законодательные документы. Пользователи платформы "Всё Своё" могут ознакомиться с программами и выбрать для себя подходящий вариант. На сервисе доступны как программы федерального охвата, доступные по всей России, такие как "Субсидии на создание и развитие ЛПХ", так и специальные узкопрофильные меры поддержки, воспользоваться которыми можно в отдельных регионах. Например, субсидия на выращивание хурмы в Республике Дагестан, субсидия на производство молока в Брянской области, социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сельской местности на территории Республики Коми.

Пользователям сервиса доступна детализация по каждой программе господдержки, включающая информацию о том, кто может претендовать на субсидию, какие условия необходимо соблюсти и какие документы собрать для её получения. Раздел регулярно обновляется и дополняется новыми мерами господдержки для ЛПХ.

На сервисе реализован удобный поиск субсидий и льгот по названию, по региону, что позволяет ознакомиться сразу со всеми вариантами господдержки в регионе деятельности владельца ЛПХ, а также по направлениям деятельности. Такая реализация позволяет получить быстрый доступ к полному перечню мер господдержки в направлении животноводства, растениеводства, земельных отношений или приобретения техники.

"Развитию и поддержке личных подсобных хозяйств сегодня уделяется значительное внимание со стороны государства. Разрабатываются и постоянно обновляются меры поддержки как федерального, так и регионального уровня, учитывающие локальную специфику. Однако владельцам ЛПХ зачастую сложно найти подходящую льготу или субсидию, а также разобраться в том, подходят ли они под условия льготной программы. Сервис "Меры поддержки ЛПХ" на платформе Всё Своё — персональный гид для владельцев ЛПХ, который предоставляет информацию по льготам и субсидиям в понятном структурированном виде. Мы рассчитываем, что новый сервис облегчит доступ владельцев ЛПХ к инструментам господдержки и повысит частоту их использования" — говорит Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.