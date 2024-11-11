В самарской школе №147 обнаружили очаг туберкулеза

11.11.2024 12:02 Читали 18

В общеобразовательной школе №147 им. Еськова, расположенной в Кировском районе (ул. Магистральная, 133б), обнаружили очаг туберкулеза. Об этом рассказали родители учащихся в соцсетях под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По словам одного из родителей, руководство образовательного учреждения знало о вспышке заболевания, однако до родителей якобы информацию не донесли.

"Добрый вечер, безобразие творится в школе 147 Кировского района, в ней обнаружили очаг туберкулеза, но до родителей информацию не донесли и дети из заболевшей семьи не были изолированы. Просим прояснить данную ситуацию", - написала мать одного из учащихся.

На комментарий отреагировал городской департамент образования. Представители ведомства уточнили, что направили сообщение в профильный отдел департамента. В понедельник, 11 ноября, ветка сообщений пополнилась новым ответом от департамента образования.

По данным ведомства, 28 октября и 5 ноября у двух учениц 8 и 6 классов школы №147 действительно обнаружили туберкулез.

"Дети из разных семей. Не посещали школу с середины октября, так как проходили обследование в связи с обнаруженным заболеванием у родственника в каждой семье. 30.10.24 в школе врачами-эпидемиологами проверены медицинские книжки работников, медицинские карты учащихся. 2.11.24 (на каникулах) была проведена санитарная обработка всех помещений школы. По выходе с каникул 6 ноября классные руководители разместили в родительских чатах сообщение о прохождении всеми учащимися школы медицинского осмотра (кровь, моча, диаскин-тест) в связи с обнаруженным заболеванием. С 7.11.24 все ученики и работники школы (по графику) проходят обследование. Во всех кабинетах и помещениях школы ежедневно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств", - рассказали в депобре.

Кроме того, представители департамент добавили, что в связи с обращениями, поступающими от родителей начальной школы, которая расположена в другом корпусе, 11 ноября состоится родительское собрание, а 12 числа - общешкольное собрание для родителей старшей школы с целью разъяснения ситуации.