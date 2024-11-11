16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В самарской школе №147 обнаружили очаг туберкулеза

Читали 18

В общеобразовательной школе №147 им. Еськова, расположенной в Кировском районе (ул. Магистральная, 133б), обнаружили очаг туберкулеза. Об этом рассказали родители учащихся в соцсетях под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По словам одного из родителей, руководство образовательного учреждения знало о вспышке заболевания, однако до родителей якобы информацию не донесли.

"Добрый вечер, безобразие творится в школе 147 Кировского района, в ней обнаружили очаг туберкулеза, но до родителей информацию не донесли и дети из заболевшей семьи не были изолированы. Просим прояснить данную ситуацию", - написала мать одного из учащихся.

На комментарий отреагировал городской департамент образования. Представители ведомства уточнили, что направили сообщение в профильный отдел департамента. В понедельник, 11 ноября, ветка сообщений пополнилась новым ответом от департамента образования.

По данным ведомства, 28 октября и 5 ноября у двух учениц 8 и 6 классов школы №147 действительно обнаружили туберкулез.

"Дети из разных семей. Не посещали школу с середины октября, так как проходили обследование в связи с обнаруженным заболеванием у родственника в каждой семье. 30.10.24 в школе врачами-эпидемиологами проверены медицинские книжки работников, медицинские карты учащихся. 2.11.24 (на каникулах) была проведена санитарная обработка всех помещений школы. По выходе с каникул 6 ноября классные руководители разместили в родительских чатах сообщение о прохождении всеми учащимися школы медицинского осмотра (кровь, моча, диаскин-тест) в связи с обнаруженным заболеванием. С 7.11.24 все ученики и работники школы (по графику) проходят обследование. Во всех кабинетах и помещениях школы ежедневно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств", - рассказали в депобре.

Кроме того, представители департамент добавили, что в связи с обращениями, поступающими от родителей начальной школы, которая расположена в другом корпусе, 11 ноября состоится родительское собрание, а 12 числа - общешкольное собрание для родителей старшей школы с целью разъяснения ситуации.

Версия для печати

Новости

Назад. 11 ноября 2024
Второй эшелон: три региона-лидера по росту виноделия по версии Россельхозбанка
РСХБ: по итогам 2024 года поток энотуризма вырастет до 20 млн поездок
Холдинг Т1 расширил возможности платформы ОАЗИС в области управления устойчивым развитием
"Фишер. Продолжение" — Иван Янковский возвращается к роли Бокова в триллере для Wink.ru
"ДиалогНаука" включила в продуктовый портфель ИБ-решения вендора НОТА
В самарской школе №147 обнаружили очаг туберкулеза
В Самарской области во время пожара на свиноферме удалось спасти 400 животных
ГК "Солар" зафиксировала рост атак на сайты среднего и малого бизнеса в преддверии распродаж
"Спартак" разгромил тольяттинский "Акрон" — 4:0
"Крылья Советов" уступили ЦСКА - 1:2

В России и мире

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

Культура и стиль

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Жителя Самары будут судить за организацию подпольной майнинговой фермы

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 37-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении имущественного ущерба с помощью обмана (п. "а" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Басманный суд арестовал начальника ОНД Самары Алексея Мамыкина за взятки

Под арест до 15 декабря 2024 г. отправили начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексея Мамыкина. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Кошелек

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Появились рендеры фонтана на ул. Осипенко в Самаре после ремонта

Стало известно, как будет выглядеть фонтан 40-летия Победы на ул. Осипенко в Самаре после реконструкции. Рендеры опубликовал в сети "ВКонтакте" член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.

Он и она