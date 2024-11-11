"Крылья Советов" уступили ЦСКА - 1:2

11.11.2024 09:35 Читали 17

В воскресенье, 10 ноября, в Самаре в пятнадцатом туре чемпионата России самарские "Крылья Советов" проиграли ЦСКА — 1:2.

Первый символический удар по мячу нанес бывший спортивный директор и нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Уже на 31-й минуте самарцы открыли счет в матче, с передачи Кирилла Печенина забил Иван Сергеев, но спустя несколько минут мяч отменили из-за положения вне игры. На 39-й минуте забили "армейцы", но гол Койты тоже отменили из-за офсайда. Гол в раздевалку забили москвичи после подачи с углового Игорь Дивеев выпрыгнул выше всех и не промахнулся — 0:1. На 60-й минуте зелено-бело-синие отыгрались, Дмитриев забил мяч с рикошетом от ноги защитника — 1:1. Точку в матче поставили гости, с передачи Келлвена отличился Данил Круговой — 1:2.

Следующий матч самарцы проведут дома 24 ноября. Соперником станет грозненский "Ахмат".