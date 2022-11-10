16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Александр Тарновский в рамках FINOPOLIS назвал три основных направления развития киберстрахования

Читали 16

Согласно оценкам Vantage Market Research, глобальный рынок страхования киберрисков может к 2028 году достигнуть объема более $26 млрд. Однако развитие данного направления в России тормозит несколько факторов — отсутствие узкопрофильных специалистов по оценке киберрисков, невысокий спрос среди представителей малого и среднего бизнеса на соответствующие страховые программы, а также недостаточно эффективная законодательная база, регулирующая последствия киберпреступлений. К такому выводу пришел Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на пленарной сессии FINOPOLIS 2022 "Границы кибербезопасности: есть ли они?".

Для построения эффективной модели киберстрахования необходимо действовать сразу в трех направлениях, первое из них — HR. На данный момент в отрасли нет универсальных специалистов, обладающих навыками андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Решением проблемы может стать создание учебного заведения, например, занимающегося подготовкой специалистов по оценке киберрисков. Наличие узкопрофильных кадров позволит улучшить методику оценки тяжести последствий киберинцидента, регламентировать отраслевые термины в договорах с потенциальными клиентами.

Второе направление развития сегмента страховой защиты от цифровых мошенников — это аудит киберрисков. На данный момент представители малого и среднего бизнеса уделяют недостаточно внимания проблеме, а крупные компании недооценивают последствия киберпреступлений. При этом методики кибермошенников значительно шире числа инструментов для защиты от преступлений. Поэтому предпринимателям необходимо своевременно оценивать слабые и сильные стороны своего бизнеса с точки зрения направлений цифровых атак злоумышленников.

Кроме того, способствовать развитию рынка киберстрахования будет совершенствование законодательства в части ответственности компаний за утечку персональных данных. Сегодня средний штраф составляет всего 60 тысяч рублей.

При формировании программы страхования киберрисков страховщикам необходимо учитывать множество факторов — оценку системы информационной безопасности организации, уровень зрелости IT-процессов компании, численность специалистов в области информационной безопасности, объем инвестиций в цифровую защиту и сложности IT-инфраструктуры.

"Несмотря на то что в России спрос на киберстрахование в целом растет, объемы этого рынка пока скромны. Киберпреступления входят в топ-3 глобального рейтинга наиболее значимых бизнес-рисков уже несколько лет подряд, ущерб мировой экономики от кибератак составил по итогам 2021 года $9 трлн, поэтому бизнесу необходимо выстраивать эффективную модель страхования киберрисков, учитывая такие факторы, как кадровый голод в отрасли, недостаточную осведомленность малого и среднего бизнеса о последствиях кибератак, несовершенную законодательную базу", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 ноября 2022
Александр Тарновский в рамках FINOPOLIS назвал три основных направления развития киберстрахования
ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки
В Самарской области Россельхозбанк почти в 1,5 раза увеличил объем кредитования АПК

В России и мире

В России будут получать самое фертильное семя в природе для разведения крупного рогатого скота

С середины этого месяца в России начнется производство сексированного семени нового стандарта: Ultra Plus. Такое семя позволит не только получать фермерам животных нужного пола, но и увеличить его фертильность над традиционным. Об этом 6 октября в Москве сообщил директор Коджент Рус Дмитрий Демченко в рамках конференции по содержанию КРС на специализированной международной выставке сельхозтехники Агросалон.

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Самарской области 33 мобилизованных жителя вернулись домой

Жители Самарской области, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, продолжают возвращаться домой. Недавно к своим семьям, работе и учебе возвратились еще более 30 человек. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание

Во вторник, 18 октября, Губернатор Дмитрий Азаров, находясь в Москве, после встречи с Президентом страны Владимиром Путиным провел заседание Правительства Самарской области в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой для обсуждения стала поддержка семей военнослужащих и внесение изменений в постановление областного Правительства, согласно которым льготы – освобождение от оплаты детского сада для дошкольников и питания для учащихся школ – получат семьи всех военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она