ВСК стала лауреатом рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" 2022 года

18.04.2022 13:44 Читали 4

Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодного рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" по версии электронной торговой площадки B2B-Center.

Исследование проводилось среди более чем 569 тысяч компаний, зарегистрированных на электронной площадке. В финальный список вошли поставщики с высоким коэффициентом побед в закупках. При этом они участвовали как минимум в 10 торговых процедурах трех разных заказчиков. Окончательный рейтинг формировал специальный алгоритм, который автоматически оценил эффективность работы победителей.

По итогам исследования ВСК получила знак "Успешный поставщик". Среди всех финалистов оказались представители различных отраслей экономики: производители оборудования, поставщики металлургической, сельскохозяйственной и химической продукции, логистические компании, строители, банки и др.

"Полученный статус подтверждает доверие к ВСК со стороны заказчиков. Они высоко оценивают наши услуги. Мы содействуем в развитии партнерского бизнеса, чем создаем фундамент для роста и стабильности нашей деятельности. А развитие сотрудничества с клиентами является одной из стратегических задач ВСК и помогает обеим сторонам становиться лучше", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"В текущих экономических условиях мы уделяем особое внимание поддержке поставщиков, помогаем им развивать профессиональные компетенции и работать эффективнее. Наше ежегодное исследование позволяет выявлять компании с передовым опытом участия в электронных торгах и транслировать их успешный пример всему рынку. В ТОП-1000 наравне с лидерами отраслей входят и небольшие предприятия, поскольку отбор проводится автоматически на основе объективных данных и критериев", — отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.