Оперативный штаб: родители могут посещать детские утренники, организованные в пределах одной группы

14.12.2021 12:08 Читали 5

В понедельник, 13 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На 13 декабря лабораторно подтверждены 694 случая новой коронавирусной инфекции: 634 – с клиническими проявлениями ОРВИ и пневмонии, 60 – без симптомов. Большинство случаев по-прежнему регистрируется в Самаре, в других муниципальных образованиях значительно меньше. Суточный (0,37%) и средненедельный (0,39%) темп прироста характеризует наметившуюся тенденцию к некоторому снижению заболеваемости, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выше в 2 и более раза. За 49-ю неделю зарегистрировано 5172 случая, показатель на 100 тысяч населения составляет 162 – на 17% ниже по сравнению с неделей ранее.

Заболевших становится меньше во всех возрастных группах, вместе с тем наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в группах 65+, 30-49 лет, 50-64 года.

В разрезе профессиональных групп существенных изменений не произошло. В сравнении с пиковыми значениями, отмечавшимися до периода нерабочих дней, сильно уменьшились показатели по сфере общественного питания, среди офисных работников, образования, транспорта, торговли. Как и на прошлой неделе, наиболее высокий показатель заболеваемости на 100 тысяч населения (564,43) относительно показателя по совокупному населению (162) – в сфере услуг.

Охват тестированием поддерживается на высоком уровне, и есть возможность его наращивания, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

В рамках проводимого специалистами Роспотребнадзора мониторинга за циркуляцией вируса гриппа и ОРВИ было обследовано 400 человек, были выявлены 29 случаев парагриппа и аденовирусной инфекции. Случаев гриппа не обнаружено, но, чтобы не пропустить начало заболеваемости в области, нужно расширить объем диагностических исследований на возбудитель гриппа. Поручение начать такую работу Губернатор дал областному минздраву.

За неделю прирост случаев ОРВИ составил 4,1% (всего выявлено 19357 заболевших), внебольничной пневмонией заболело 1334 человека, это меньше на 9%, чем за прошлые семь дней.

По информации министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, на амбулаторном лечении находится 10218 человек с коронавирусом и 23488 человек – с пневмонией и ОРВИ. Снижение от пиковых значений составило почти 67% и 30% соответственно. В стационарах находится 2391 человек с подтвержденным COVID-19, это на 58% меньше, чем было в пиковые дни. Продолжается работа по выводу в штатный режим госпиталей, однако разработан и план обратного разворачивания коек при ухудшении ситуации.

Областной минздрав отмечает снижение темпов вакцинации по всем муниципальным образованиям области. Сейчас в регионе привито первым компонентом 1593112 жителей (78,3% от плана, 50,5% от населения), повторную вакцинацию прошли более 198 тысяч человек (52,9%). В семи районах охват вакцинацией жителей в возрасте 60+ недостаточный, ниже среднеобластного. От гриппа в Самарской области привито 38,8% от плана, недостаточно работа налажена в 13 муниципальных образованиях. «С сожалением отмечаю, что ряд муниципалитетов не справляется с вакцинацией. Ничем другим, как невниманием к ветеранам, к их здоровью со стороны глав муниципальных образований я это объяснить не могу. Все зависит от вас, от вашего желания прийти на помощь людям, помочь им защитить свое здоровье. Коллеги, организуйте работу должным образом. Я не вижу должной динамики по отстающим муниципальным образованиям», — отметил Губернатор.

Армен Бенян напомнил, что для удобства жителей в Самаре открыты дополнительные пункты массовой вакцинации, где можно привиться и от коронавируса (первично и повторно), и от гриппа. В Самаре это колледж им. Ляпиной и Самарская областная универсальная научная библиотека. Эти пункты будут работать каждый день без выходных вплоть до Нового года.

Во вторник, 14 декабря, ожидается поставка закупленных на средства областного бюджета 320 тысяч доз вакцин от гриппа, их оперативно распределят по медицинским учреждениям.

Также министр отметил, что количество участников второго этапа викторины «Вакцинация — это жизнь!», которая проводится среди жителей, сделавших прививку от коронавируса, выросло по сравнению с первым в два раза – с 183002 до 440472. Он напомнил, что третий этап викторины состоится 22 декабря. Призовой фонд составляют квартира, машина и подарочные карты номиналом 4000 рублей.

На штабе Светлана Архипова проинформировала о ряде изменений, внесенных в постановления Главного государственного санитарного врача РФ. Так, изменения в Постановление от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (введены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 № 33) коснулись следующих вопросов. Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19. Выписка контактных лиц, у которых в течение периода изоляции не появились клинические симптомы, сходные с COVID-19, осуществляется без проведения лабораторного исследования на COVID-19. Срок действия отрицательного результата ПЦР-исследования на COVID-19 составляет 48 часов (ранее — 72 часа).

Для предотвращения риска распространения штамма «омикрон» Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 № 34 предписано обеспечить в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19, а по эпидемиологическим показаниям — сплошного тестирования прибывших из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Дмитрий Азаров дал поручение организовать эту работу на территории аэропорта Курумоч.

Обсуждался вопрос о возможности снять ограничение в части работы заведений общепита в ночное время, однако риски нового подъема заболеваемости в регионе, с точки зрения специалистов Роспотребнадзора, пока велики. К рассмотрению этого вопроса штаб вернется позднее, проанализировав развитие текущей эпидситуации и данные за аналогичный период прошлого года.

Новогодние утренники в детских садах и школах родители смогут посетить в том случае, если мероприятия будут проходить в рамках одной группы, без перемешивания потоков. Кроме того, попасть в дошкольное или общеобразовательное учреждение можно будет только привитым гражданам (при предъявлении соответствующего документа либо QR-кода) и с соблюдением всех санитарных норм. «Попрошу организовать эту работу с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», — поручил Губернатор Дмитрий Азаров министерству образования региона.