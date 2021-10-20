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Sports.ru и видеосервис Wink возвращают на экраны лучший год российского футбола

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Студия United от Sports.ru выпустила новый документальный фильм "Зенит-2008. Победная песня", который на эксклюзивных правах доступен в видеосервисе Wink.

В центре внимания — золотое поколение футбольного клуба "Зенит", завоевавшее Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Этот результат до сих пор остается высшим достижением в истории российского клубного футбола. Главными героями ленты стали игроки, тренеры и болельщики звездной команды: Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Виктор Файзулин, Алехандро Домингес, Михаил Шац и другие.

Режиссер фильма Солтан Сунгатуллин и шоураннер Александр Дорский ранее совместно работали над фильмом "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни". От зрителей видеосервиса Wink он получил оценку 8,1 — один из самых высоких показателей не только для спортивных, но и в целом для документальных проектов. Также в творческую группу вошли: оператор-постановщик Максим Молчанов, монтажер Максим Воеводин и редакция Sports.ru.

"2008-й, кажется, лучший год в истории российского футбола, потому что кроме нашей сборной великолепно выступил еще и "Зенит", "убравший" таких европейских лидеров как "Вильярреал", "Марсель", "Байер", "Баварию", "Рейнджерс", а потом и "Манчестер Юнайтед". Победы в битвах за Кубок и Суперкубок УЕФА остаются высшими достижениями для российского клубного футбола. Поэтому неудивительно, что вокруг этого сложилась классная история. Тем не менее ностальгия — далеко не единственная тема, вокруг которой мы собираемся позиционировать свои проекты на рынке. Наша задача — представить большую "витрину" увлекательного и полезного контента о спорте, причем в самых разных форматах, где будет место не только былой славе, но и ответам на актуальные вопросы, вызывающие общественный резонанс, возможно даже появятся художественные проекты. Ну, а пока мы надеемся, что наш фильм завоюет свою аудиторию и станет хорошей мотивацией для "Зенита" в ближайших играх Лиги чемпионов с "Ювентусом". Хотя бы для того, чтобы было о чем снять фильм 13 лет спустя", — сказал Chief Revenue Officer Sports.ru Евгений Коврин.

"Конечно, мы как болельщики радовались победам российского футбола в 2008 году. К тому времени вся страна очень соскучилась по ярким, сродни эйфории, эмоциям от спортивных достижений. Ребята из "Зенита" доказали, что могут победить кого угодно — любых грандов европейского футбола. Да, это была национальная гордость за наш футбол. Для нас новый фильм представляет интерес еще и потому, что "Ростелеком" много лет является официальным партнером футбольного клуба "Зенит", которому мы желаем не менее ярких побед в настоящем и будущем!" — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

Sports.ru благодарит ФК "Зенит" и лично Александра Медведева, УЕФА, ФК "Марсель", "Пятый канал" и Российскую премьер-лигу за содействие в оказании съемок и предоставленный видеоматериал.

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Назад. 20 октября 2021
Sports.ru и видеосервис Wink возвращают на экраны лучший год российского футбола

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