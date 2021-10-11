Три человека погибли в лобовом столкновении в Сызранском районе

11.10.2021 10:20 Читали 44

Три человека погибли и один в тяжелом состоянии госпитализирован в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 октября в Сызранском районе на трассе 36К-614 около города Октябрьск. Столкнулись автомобили "Субару" и "Хендай-солярис". В 10.28 к месту происшествия для проведения аварийно-спасательных работ был направлен поисково-спасательный отряд города Сызрань.

Корейский автомобиль получил значительные повреждения. В салоне "Хендай-солярис" находились 4 человека. Трое получили травмы не совместимые с жизнью. Один пассажир в тяжелом состоянии передам сотрудникам скорой медицинской помощи. Для извлечения погибших спасатели задействовали гидравлический инструмент. В 13.00 работы на месте происшествия были окончены. Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МВД и МЧС.