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Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

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В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения - трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Авито Работа применила собственную языковую модель A-Vibe для помощи пользователям. Эта функция, основанная на большой языковой модели A-Vibe, анализирует введенные данные и автоматически генерирует описания. Модель учитывает ключевые обязанности и достижения кандидата на предыдущих местах работы, помогая создавать информативные и привлекательные для работодателей резюме.

A-Vibe входит в семейство генеративных моделей Авито, куда также относится мультимодальная A-Vision. Эти технологии уже применяются в различных сервисах платформы, например, помогают продавцам писать продающие описания товаров и эффективнее общаться с покупателями в мессенджере. До конца года компания планирует внедрить еще 20 новых сценариев использования своих ИИ-решений.

По данным исследований Авито Работы, при заполнении резюме у многих соискателей возникают сложности с качественной презентацией опыта работы: не всегда очевидно, какие обязанности и достижения стоит указать и как представить свой опыт наиболее убедительно, чтобы привлечь внимание работодателей и выделиться среди других кандидатов.

При этом уже сегодня соискатели все чаще обращаются к искусственному интеллекту для помощи в трудоустройстве. В ходе опроса 8 тыс. работающих россиян 19% респондентов рассказали, что использовали ИИ и нейросети при поиске работы; 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили этот процесс. В число основных областей применения ИИ в ходе трудоустройства вошли подготовка резюме (24%) и портфолио для работодателей (22%).

Теперь во время заполнения резюме на Авито Работе под разделом "Обязанности" пользователи могут найти кнопку "Улучшить текст". С помощью этой функции, основанной на собственной большой языковой модели, нейросеть проанализирует и преобразует введенную информацию - исправит ошибки, дополнит и структурирует данные под формат резюме, учитывая при этом требования, разработанные экспертами платформы. Пользователь, в свою очередь, может скорректировать текст с помощью кнопки "Переписать" или вернуться к исходному варианту, выбрав "Назад".

"Сегодня все больше соискателей осваивают новые технологии, а использование ИИ становится важным инструментом при поиске работы. Мы следим за трендами рынка и интегрируем новые технологии, чтобы процесс трудоустройства становился проще для всех пользователей. Поддержка ИИ уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на платформе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза. Мы верим, что интеграция подобных опций не только поможет соискателям в процессе трудоустройства, но и позволит работодателям эффективнее закрывать позиции благодаря растущему числу резюме", - комментирует Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.

Новый инструмент стал одним из ряда обновлений, внедренных на Авито Работе для повышения эффективности поиска работы кандидатами. В частности, ранее упростили форму создания резюме и оставили только самые важные для работодателей поля - остальные можно заполнить позже по желанию. Кроме того, пользователям сервиса теперь доступен выбор образовательного учреждения из готового списка. Эти изменения позволяют соискателям быстрее и удобнее создавать резюме, соответствующие требованиям работодателей: количество пользователей платформы, заполняющих профиль менее чем за три минуты, выросло на 123% при сохранении уровня информативности резюме.

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Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

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