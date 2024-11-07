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Дорогу талантам: "Ингосстрах" и Большой театр назвали имена участников программы для хореографов

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В сентябре 2023 года "Ингосстрах" совместно с Большим театром открыли программу для хореографов. Она направлена на поиск талантов в области хореографического искусства по всей России. В течение сезона было отсмотрено более 60 заявок. Этой осенью к программе присоединились первые участники — Игорь Булыцын и Алессандро Каггеджи из Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета ("Урал Опера Балет"), артист балета Большого театра Григорий Чапаев и Игорь Клинский из МАМТ им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Все участники успешно прошли сложный конкурсный отбор и с энтузиазмом начали реализовывать свои идеи в Большом театре. За их плечами внушительный опыт в постановках балетных спектаклей. Постигнуть тонкости процесса создания танцевальных композиций им помог собственный опыт в качестве артистов балета и нетривиальный взгляд на искусство.

В ближайшие месяцы каждый участник программы будет ежедневно трудиться над созданием собственной хореографической постановки. Они смогут привлекать к репетициям профессиональных артистов балета Большого театра и с их помощью воплощать свои творческие идеи. Результатом их усилий станут современные балетные постановки, у которых есть шанс войти в репертуар театра. Хореографы представят свои произведения комиссии, возглавляемой художественным руководителем балета Большого театра Махаром Вазиевым.

"Мы уверены, что наш совместный проект с Большим театром откроет новые имена и обогатит прекрасный мир балетного искусства. Это уникальная возможность для хореографов, которая позволит им заявить о своем таланте и творческом видении. Желаем им удачи в реализации своих идей", — отметили в пресс-службе "Ингосстраха".

"Вместе с компанией "Ингосстрах" мы начинаем новый важный творческий проект в Большом театре — программу стажировки молодых хореографов. Надеюсь, что, работая с артистами Большого театра, балетмейстеры смогут максимально полно осуществить свои замыслы, а мы найдем талантливых постановщиков, способных обогатить балетный репертуар театра интересными сочинениями. Я благодарен компании "Ингосстрах". Это люди, которые не говорят, а делают", — подчеркнул Махар Вазиев.

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