В модельной библиотеке № 8 презентовали выставку художника-монументалиста Александра Нагнибеды "Есть только миг…"

Локация для представления выставки была выбрана не случайно. Александр Нагнибеда — частый посетитель модельной библиотеки № 8, он принимает активное участие в создании их проектов. В этом пространстве создавались объединенные выставки, посвященные членам Творческого Союза художников. Но экспозиция к юбилейной дате "Есть только миг…" первая персональная выставка Александра Нагнибеды в библиотеке № 8.

Выставка представляет десять картин — десять мигов творческой жизни самарского художника. Экспозиция посвящена портретам и пейзажам разных лет от 1990-х до 2021 гг. Большинство портретов имеют метафоричный подтекст и абстрактные отголоски.

Например, ключевая картина, в честь которой названа выставка — "Есть только миг…" была написана в 2021 году маслом на холсте. На ней изображена девушка, борющаяся с наркозависимостью, но этот смысл метафорически запрятан художественными решениями автора. "Такое название картина получила потому, что у этой девушки с уже бледным, призрачным лицом остается только миг, миг на то, чтобы все изменить" — пояснил автор портрета.

Помимо этой картины представлены два портрета жены, Надежды Нагнибеды, портреты друзей, портрет случайного музыканта из Израиля, картина "Свидетель", изображающая всевидящее око, и несколько пейзажей.

В библиотеке также имеются биографическая энциклопедия "Самарские судьбы" и другие сборники, посвященные творческой жизни художника. Оттуда можно подробнее узнать о том, какой смысл вкладывал автор в свои картины и какая у них история создания.

Ближе познакомиться с творчеством и картинами Александра Нагнибеды можно в модельной библиотеке № 8, по адресу Николая Панова 30. Вход свободный.