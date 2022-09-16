Особенности работы визуального мерчендайзера

— Как ты пришла к профессии визуального мерчендайзера? Как ее освоила?

— Началось все около трех лет назад, когда я устроилась продавцом-консультантом в магазин женской одежды. В определенные дни в магазин приходил товар и нам нужно было вывешивать новую коллекцию. Мне нравилось этим заниматься. Вскоре я поняла, что работать с одеждой мне импонировало больше, чем консультировать людей.

Так как я не до конца понимала, что это из себя представляет данная профессия, знала только как называется — мерчендайзинг, я начала гуглить, рыться в ютубе. Поскольку профессия непопулярная и открытой информации в интернете очень мало, я начала искать в Instagram блогеров и школы визуального мерчендайзинга, в итоге нашла одну школу и прошла курс.

— Насколько мне известно визуальные мерчендайзеры работают в различных сферах торговли. На чем специализируешься ты и какие обязанности выполняешь?

— Я специализируюсь на женской/мужской одежде и аксессуарах. В мои обязанности входит оформление витрины, сам визуальный мерчендайзинг, то есть развеска и выкладка товара таким образом, чтобы это захотелось померить/купить. Также провожу обучение для персонала и разрабатываю регламент под каждый магазин индивидуально.

— Какими основными навыками должен владеть визуальный мерчендайзер?

— Мерчендайзер должен обладать насмотренностью и желанием постоянно развиваться, также любой мерчендайзер должен обладать выдержкой и терпением, не бояться в какой-то момент начать перевеску с самого начала и потратить много времени, не бояться ошибиться. Иногда в конце рабочего дня я спокойно могу поменять вещи местами. Я кайфую от этого процесса, и поэтому такие моменты не кажутся мне трудными.

— У тебя также есть опция/кейс с разбором личного гардероба клиента. Как она реализуется?

— Да, получилось так, что после курса визуального мерчендайзинга я прошла еще курс стилиста. В какой-то момент поняла, что хочу заниматься и тем, и тем. Но вскоре я приняла решение быть именно визуальным мерчендайзером, а услуги стилиста я оставила только для друзей и знакомых. Новые заказы и новых людей я не беру, не особо хочу этим заниматься. Да и на самом деле, времени на это нет.

— Можешь поделиться модными трендами предстоящей осени/зимы?

— Из трендов могу выделить все оттенки розового, также стиль преппи — это стиль в одежде, произошедший от формы учащихся частных английских школ. Включает в себя мини-юбку в клетку, галстук, жилеты, гольфы. Кроме того, актуальной станет обычная белая майка-алкоголичка. Если говорить про верхнюю одежду, это оверсайз бомберы из экокожи или текстиля и пальто, предпочтительно интересных оттенков: розовый, фисташковый, голубой.

Если честно я против слепого следования трендам, считаю, что главное — найти свой собственный стиль.

— С какими трудностями в работе ты столкнулась?

— Бывает такое, что ваши взглядом с владельцем магазина не совпадают и очень сложно найти коннект. Но во всяком случае, любой вопрос можно решить.

Также могут возникнуть сложности, если у вас есть проблема с критикой. Так как у меня этой проблемы нет, процесс дается довольно легко. Критика, наоборот, подталкивает задуматься над своими недочетами, что в итоге приводит к развитию в сфере деятельности.

— Какой бы совет ты дала тем людям, которые тоже хотят посвятить себя работе в сфере моды?

— Самый главный совет — не бояться начать, сделать тот самый первый шаг, страх ошибиться нужно через силу, но преодолеть. Если вы хотите работать в сфере моды, найдите блогера, который подходит вам по духу. Следите за ним, купите у него обучение и пробуйте себя.

— Какие у тебя планы на будущее? Будешь ли развивать свою профессию для новых возможностей?

— Планы, конечно, грандиозные, но для начала хочу обучиться на дизайнера-проектировщика именно торговых пространств, создавать магазин под ключ.