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Живая история Самарской губернии

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Тольятти встречает областную общественную акцию "Живая история Самарской губернии", посвященную 170-летию Самарской губернии.

Каждый сможет прикоснуться к истории с 5 сентября по 24 октября. Торжественное открытие состоится на площадке ПКИТ имени К. Г. Сахарова 5 сентября в 18.00. Акция включает в себя интерактивную выставочную площадку об истории губернии, деловую программу "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой будут организованы лектории на различные актуальные темы в сфере образования и науки, экономического развития и инвестирования, социально-демографической и семейной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и министерства промышленности. Рядом с выставочными объектами будут расположены интерактивные площадки, организованы площадки для детей, квизы, квесты.

Впервые в нашей области проходит выставка такого масштаба. Экспонаты будут оживать у вас в телефонах и посвящать вас в историю не только Самарской области, но и великих Российских открытий. К примеру, будет объект выставки "Пожми руку космонавту" или "Третьяковка на Волге". Это уникальный проект, главная особенность которого — использование технологий дополненной реальности (AR) и специально разработанного мобильного приложения "Живая история", благодаря которым жители и гости области получат доступ к знаковым достижениям и уникальным объектам региона за все 170 лет исторического развития губернии. Общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Ее площадками станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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