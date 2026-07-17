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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Краснодарцы рвут мениски: ЧМ-2026 стал одним из самых травматичных для российских болельщиков

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Пока на полях чемпионата мира по футболу-2026 травмы получали спортсмены, в России фиксировался собственный пик "околофутбольных" повреждений. Страховой Дом ВСК проанализировал поток обращений в июне-июле и выяснил, что на период мундиаля пришелся существенный всплеск бытовых и уличных инцидентов, их число оказалось примерно на 10% выше, чем в апреле-мае. Характер и обстоятельства травм, а также время их получения, совпадающее с ключевыми матчами, указывают на то, что главными "пострадавшими" чемпионата стали эмоциональные поклонники футбола. Чемпионы по травмам среди россиян - жители Краснодара.

Бумерам стоит беречь ноги….

62-летний житель Краснодарского края отмечал победу бразильцев над сборной Шотландии во дворе своего дома и случайно уронил кружку с пивом. В результате глубоко порезал сухожилие на стопе.

… а впечатлительным иксерам - руки

Представители поколения "X" принимают спортивные состязания еще ближе к сердцу - 47-летний житель Ростова-на-Дону наблюдал четвертьфинальный матч Англия - Норвегия со своим приятелем в местном спортбаре. Просмотр закончился тем, что болельщик норвежцев случайно воткнул вилку в руку оппонента.

Миллениалам советуем быть осторожнее

Поклонник Месси из Самарской области после трех голов любимца в ворота Алжира упал с балкона третьего этажа - болельщик всего лишь хотел поделиться радостью с соседями. Пострадавший отделался переломами рук и ног.

Молодежь "болеет" реже

При просмотре 1/8 финала Португалия - Испания юный болельщик из Санкт-Петербурга уже находился в полудреме, а во время финального свистка испуганно вскочил и задел рукой настенную полку. С нее  на незадачливого фаната упали книги - одна из них сильно повредила ему глаз.

Согласно собранной статистике, пик обращений совпал с днями самых ярких матчей. Клиенты чаще всего описывали обстоятельства, так или иначе связанные с футбольными трансляциями, будь то падения во дворе во время празднования или бытовые споры во время просмотра. Аналитика собранных обращений показывает, что лидируют в такой статистике жители Южного федерального округа (36%).

Наиболее активными и темпераментными по характеру повреждений оказались россияне от 30 до 46 лет - в данной возрастной группе зафиксировано наибольшее число серьезных травм, причем бОльшая часть инцидентов происходит вне дома - в спортбарах, кафе и на дачах, часто - в результате споров с оппонентами. Зумеры, наоборот, склонны смотреть футбол дома в одиночку или небольшими компаниями, поэтому медики фиксируют у этой возрастной группы небольшие "домашние" травмы. У поколения бумеров почти все травмы, совпавшие по времени с матчами, связаны с падениями или мелкими бытовыми повреждениями на фоне употребления пенного или иных горячительных напитков.

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Новости

Назад. 17 июля 2026
Краснодарцы рвут мениски: ЧМ-2026 стал одним из самых травматичных для российских болельщиков

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