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Как заморские рыбы "обижали" российских туристов в первом полугодии 2026 года — ВСК

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Тёплые моря манят не только кораллами и дайвингом, но и неожиданными встречами с морскими обитателями, которые порой бывают негостеприимными. Специалисты Страхового Дома ВСК собрали реальные страховые случаи, где главными действующими лицами стали туристы и рыбы, щедро раздававшие укусы, токсины и порезы всем любителям подводного мира.

Рыбка Дори уже не та

Российский турист во время отдыха в Египте заметил в воде знакомый сине-жёлтый силуэт и мысленно обрадовался: "О, Дори!". Мультяшная идиллия закончилась ровно в тот момент, когда рыба-хирург приняла человека за угрозу и молниеносно ударила хвостом. Удар пришёлся по стопе. В спокойном состоянии острые, похожие на скальпели шипы рыбы прижаты к телу, но при малейшей опасности они расправляются и бьют с хирургической точностью, оставляя глубокий, кровоточащий и болезненный порез с токсичной слизью — буквально "анестезия наоборот". Стопу разнесло, клиенту пришлось экстренно обратиться в клинику, где ему обработали рану. Расходы на врачей оплатила страховая компания.

Тайский "массаж"

Этот случай из Таиланда достоин самого искреннего сочувствия. Девушка просто нырнула в воду, а угодила прямо в несущуюся на скорости стаю рыб-игл. Эти создания длиной до 15 сантиметров вооружены костяной "пилой" с микроскопическими зубьями — удар пришёлся туристке прямо в лицо. Нос, лоб, щёки, губы — всё оказалось буквально усеяно обломками этих костяных "пил". Врачам пришлось ювелирно извлекать фрагменты и накладывать швы. К счастью, глаза не пострадали, а сами порезы оказались неглубокими. Остаётся только порадоваться, что всё обошлось без необратимых последствий.

Египетский синдром безымянного пальца

Иногда любопытство обходится туристам слишком дорого. Россиянин во время дайвинга решил рассмотреть рыбу-крылатку поближе и протянул к ней руку. Рыба не оценила вторжение в личное пространство и ответила молниеносным укусом в безымянный палец. Виновница поплыла по своим делам, а вот туристу потребовалась медицинская помощь. К счастью, для египетских врачей такой случай не стал редкостью, поэтому помощь оказали вовремя и в полном объёме, палец удалось спасти.

Вьетнамская острая реакция

На отдыхе во Вьетнаме россиянка во время купания почувствовала острую боль. Выбравшись на берег, она обнаружила на ноге ранку — укус местной рыбы. Организм ответил не только болью, но и учащённым сердцебиением. Диагноз медиков -анафилактический шок. Аллергия на рыбьи укусы — редкое, но очень серьёзное напоминание: аптечка и страховой полис в поездке — не формальность, а вещи первой необходимости.

"Истории с нашими клиентами — это наглядное подтверждение простого правила: любая рыба красива ровно до того момента, пока не попробует вас "на зуб" или не ударит шипом. Постоянная влажность, жара и отсутствие нормальной перевязки превращают глубокие царапины от рыбьих зубов и шипов в идеальную среду для бактерий. Если нет возможности обрабатывать такие раны несколько раз в день, настоятельно рекомендуем ограничить пребывание в воде — иначе героический заплыв рискует обернуться затяжной бактериальной инфекцией. Оформляйте полис до поездки, берите с собой средства первой помощи и помните: под водой вы — гость, и далеко не все хозяева этих вод рады незваным визитёрам", — отметила Марина Меликьян, руководитель дирекции по страхованию путешествующих и развитию региональных продаж Страхового Дома ВСК.

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Назад. 16 июля 2026 Вперед.
Как заморские рыбы "обижали" российских туристов в первом полугодии 2026 года — ВСК

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