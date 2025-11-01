16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК получил награду за системное развитие агентской сети

Читали 16

Страховой Дом ВСК стал лауреатом XI Форума лидеров страхового рынка в номинации "За развитие агентского канала", что подтверждает статус компании как лидера по масштабированию агентской сети в стране.

Награда престижного отраслевого форума отражает результаты реализации обновленной стратегии ВСК, направленной на привлечение и удержание агентов. Так, по итогам первых восьми месяцев 2025 года количество агентов увеличилось на 3,1 тысячи человек, а общее количество страховых агентов по прогнозам достигнет 25 000 к концу года. В прошлом году агентская сеть увеличилась на треть — выросла с 15 до 20 тысяч страховых агентов. На сегодня через канал реализуется 46% от общего объема сборов ВСК через посредников, что подчеркивает его ключевую роль в дистрибуции.

Диплом подтверждает лидирующие позиции ВСК и амбициозную цель — войти в топ-3 страховщиков России по размеру агентской сети. Инвестиции в человеческий капитал, программы поддержки и цифровые инструменты делают агентский канал ВСК ключевым активом для будущего роста.

Форум лидеров страхового рынка — дискуссионная площадка руководителей страховых компаний, собирающих 90% всей премии в стране, главных страховых регуляторов и всех тех, кто формирует будущее страхования в стране. Организаторами форума выступили АСН, "Регламент" и АЦ "БизнесДром" при поддержке ВСС и РСА.

Версия для печати

Новости

Назад. 01 ноября 2025
Страховой Дом ВСК получил награду за системное развитие агентской сети

В России и мире

Над страною звучит московский гигабит: "Ростелеком" запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 года началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии "Электры" (дочерняя компания "Ростелекома"). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тысяч устройств в месяц.

"Северсталь" представила новые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Дистрибуционная сеть "Северстали" провела в Набережных Челнах бизнес-конференция "Встреча на Каме", которая объединила представителей ключевых ниш металопереработчиков Приволжского федерального округа. Тема встречи вызвала живой отклик, ведь рынок проходит через период перестройки — высокая ставка, снижение деловой активности и темпов строительства. Чтобы оставаться конкурентоспособными, отраслевому бизнесу необходимо перестраивать бизнес-процессы, внедрять современные продукты и технологии, оптимизировать логистику и снабжение.

Культура и стиль

Звуки нас связали: на Wink.ru вышли аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Минусеют вечера в ноябре, но онлайн-кинотеатр Wink.ru спешит на помощь

В ноябре вечера удлиняются и становятся холоднее, но благодаря онлайн-кинотеатру Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) у природы нет плохой погоды. Премьеры последнего месяца осени согреют и объединят родственные души для совместных просмотров кино и сериалов. Одной из главных тем месяца, так уж получилось, стали шальные деньги.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

Он и она